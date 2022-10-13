蔻蔻姊挨告！批慈濟是「中共自己人」　新黨告發「為上人討公道」

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前指稱慈濟功德會是「中共自己人」，並嘲諷慈濟會員尊稱證嚴法師為「上人」的舉動，是自甘為「下人」，新黨由發言人陳麗玲代表告發周玉蔻涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，台北地檢署今首度開庭調查，新黨主席吳成典與多位黨籍公職參選人以告發人身分出庭，強調是為慈濟與證嚴法師打抱不平，並高呼口號「為慈濟、討公道！」

▲新黨告發周玉蔻對慈濟和證嚴法師公然侮辱、加重誹謗，主席吳成典（中）等人以告發人身分到台北地檢署出庭，提前開記者會呼口號「為慈濟、討公道」。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻本案點名批評慈濟，源於慈濟基金會執行長顏博文日前透露，去年（2021年）慈濟採購BNT疫苗遭勸阻與刁難，顏的說法引起大眾議論，時任衛生福利部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官、目前代表民進黨參選台北市長的陳時中成箭靶，選情受影響。

▲代表新黨告發周玉蔻的新黨發言人陳麗玲（中）與公職參選人董俊良（左），秀出慈濟會員證強調有權力提告。（圖／記者黃哲民攝）

被視為與陳時中交好的周玉蔻，上個月（9月）在臉書連續PO文，指稱慈濟人編造BNT採購案假故事攻擊阿中，「甘做政治打手，令人憤怒，但不意外，而且是好消息，證明這個『慈善團體』早就吃了中國大量甜頭人盡皆知的傳聞」。

周玉蔻還指慈濟「在中國接受特許權益照顧，廣設靜思堂、相關醫療院所等，讓中共藉慈濟人善行宣揚台灣人的歸順臣服之外，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民，鞏固中共邪魔獨裁流氓政權，當然不是中共同路人，是中共自己人啦」等語。

周玉蔻護航陳時中的言論有如提油救火，新黨趁此機會，由兼任新黨發言人的執業律師陳麗玲遞狀，向北檢告發周玉蔻涉嫌對慈濟與證嚴法師公然侮辱、加重誹謗等，北檢今下午首度開庭，吳成典、陳麗玲與多位同黨公職參選人以告發人身分出庭，並提前在法院門口舉行記者會表達立場。

吳成典說，只要有災難的地方，就有慈濟人在現場協助救災，「慈濟是我們台灣的光榮，這是我們台灣的品牌、台灣的驕傲」，周玉蔻卻污衊慈濟、污衊證嚴法師，「這是什麼樣的心理？」尤其把上人說成下人，更讓廣大慈濟會員非常難過，對眾多信徒也造成傷害與侮辱。

吳成典認為，必須撥亂反正，否則以後怎麼教育下一代、怎麼鼓勵人家去做善事、社會的秩序怎麼維持，「不管是什麼樣的主張，這樣的價值觀不能顛倒，這樣的品牌不能沒有」，新黨有許多人是慈濟會員，所以新黨提告是為了慈濟、為了上人打抱不平，希望司法盡快將公平正義還給人民。吳成典等人並高呼口號：「為慈濟、討公道！」

新黨提名新北市議員參選人董俊良出示慈濟會員證，強調慈濟行善全世界，周玉蔻卻仗著媒體資源侮辱慈濟，「說我們慈濟是中共同路人，同時是下人，『佛都有火』！」他以慈濟義工身分呼籲周玉蔻「妳必須對妳的言行舉止，付出代價，所以我們要透過司法，還我們慈濟公道，要周玉蔻小姐道歉！」