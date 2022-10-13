條子鴿道歉了！出書掰謝長廷養子耍特權　道歉函全文曝光

記者黃翊婷／綜合報導

退休警員酈俊睿化名條子鴿，出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容影射駐日代表謝長廷養子張維洲闖紅燈還耍特權，一度掀起各界關注。張維洲事後提告，酈俊睿今年7月被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，他昨日（12日）忽然透過臉書PO文道歉，「造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉」。

▲酈俊睿今年7月被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

酈俊睿2021年9月4日於臉書粉專「條子鴿」發文寫道，曾在台北市攔查到一名年輕男子，請對方出示證件，卻遭大吼，「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰」，過沒多久他接到副分局長直接來電，劈頭就問「你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單」，隔天中午他就收到二支申誡，理由是態度不佳，「而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

▲酈俊睿在臉書PO文向張維洲道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

文章公開之後引發社會議論，外界認為，貼文影射的人物就是謝長廷的養子張維洲。對此，謝長廷駁斥這些發文都是假訊息，張維洲更是直接提告；酈俊睿2020年1月5日在3名律師的陪同下，以被告身分前往北檢庭訊，結束後以「偵查不公開」為由，拒絕對媒體作任何說明。而台北地檢署經調查後認為，整個開罰處分過程都不是事實，今年7月7日依加重誹謗罪嫌起訴酈俊睿。

酈俊睿12日透過臉書PO出一封139字的道歉函，內容提到，對於誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓的文章，造成張名譽嚴重毁損，他深感歉意，在此鄭重道歉。

酈俊睿臉書全文如下：

道歉函

本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。