只當4個月兵　民國83～94年出生「是天選之人？」學長全怒了

▲原PO直呼，民國83～94年出生的男性是天選之人。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到「兵役延長」議題吵得沸沸揚揚，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，感嘆「1族群」根本是天選之人，那就是民國83年至94年出生的男生，因為這些人只要當4個月的兵就好，「在這之前跟之後至少都一年兵」，讓他不禁問卦，「民國83-94年的男生 是不是天選之人？」引發話題。

這位網友文中表示，「民國83-94年出生的男生，只要當四個月的兵，在這之前跟之後，至少都一年兵，民國83-94出生的是不是天選之人？有卦嗎？」貼文一出，就有人笑呼，「爽啦！87年簽」、「免役的表示：在吵什麼」、「不好意思啦，又免，好爽。」

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有網友則表示，「沒什麼，說不定當四個月的最慘」、「替代役比較爽吧」、「最強的還是83了，朋友早幾個月而已就當一年，可憐哪」、「支持補滿一年= =」、「真的開打也是這批正值主力的時期」、「支持教召優先補回一年」、「我朋友82、12月底生日當1年超慘」、「只能證明最菜的就是這群人而已。」

▲近日「兵役延長」議題再次引發關注。（示意圖／記者李毓康攝）

國防部今（13）日召開記者會，對於媒體詢問軍事訓練役役男拿到的是「結訓令」而非「退伍令」，憂心兵役延長後須補兵役。對此，國防部發言人孫立方回應，4個月役期調整還沒完全定案，不過按照目前初步規劃，沒有補兵役問題，「因為是按照年次來區分」。

孫立方也指出，在相關區域環境態勢升高之際，可以看出4個月役期沒辦法讓一個士兵符合現在作戰需求，所以後續的調整，也是配合當時敵情威脅、區域環境變化來做調整。不過，兵役制度調整涉及各部會的工作，影響非常廣泛，國防部在籌備過程中，包括計畫內容、各方面準備，都用縝密態度跟行政院相關部會研討、配合。