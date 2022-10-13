國軍「第一擊」定義出爐　國防部：交由第一線部隊斷然處置

▲國防部作計室聯戰處處長林文皇。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共無人機頻擾台，國防部長邱國正指國軍修改「第一擊」不再限於飛彈、砲彈；邱也認同，第一擊之後國軍接招就代表開戰，所以他一再強調要慎戰。國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，共軍任何時期的飛航侵入，經過廣播、示警，仍長期進入我方領空，特別是外島限制空域時，將視同危及對我方的第一擊，而屆時交由國軍第一線部隊來斷然處置。

針對第一擊定義，林文皇13日在國防部記者會上表示，當國家遭受武力攻擊時，我方當然可以自衛反擊；如敵人機艦侵入我國領空、領海或領土時，經辨認、攔截跟廣播驅離無效，基於國家對領土享有絕對的主權，採取適當方式來予以排除或反制，也具備合法性跟正當性。

林文皇說，現行國際公約跟國際法對於第一擊的一詞沒規範性的定義，這概念的緣起，主要是國際法自衛權衍生而來，所以共軍任何時期的飛航侵入，經過廣播、示警，仍長期進入我方領空，特別是外島限制空域時，將視同危及對我方的第一擊。

林文皇也說，因此國軍依照規定行使自衛權，並且密切掌握後續敵人企圖跟行動的研判，持續依照突發狀況處置規定應處。

對於金門、馬祖距離大陸不到12海哩，意味著共機一起飛就會視為第一擊？林文皇解釋，外島均劃設禁限制水域跟空域，這是依據《台灣地區跟大陸地區人民關係條例》29條第2款規定，凡是公共的任何目標，未經許可進入我外島地區的限制區，經示警、驅離無效，等同對我方實施第一擊，因此就按照現行規定行使自衛權。

林文皇舉例，無人機侵擾我外島限制空域時，守軍即在識別、監控、示警、通報後，將運用干擾槍、輕兵器予以驅離、擊落來做反制。

林文皇強調，國軍秉持不怯敵、不挑釁、不示弱的態度，以及不引發事端、不升高衝突原則，妥善應處共軍各種軍事侵擾活動跟威脅；也運用聯合勤監偵系統，均能夠密切掌握共軍任何軍事動態，並研判它的可能行動，有效因應各種突發狀況。

至於第一線軍官是否背負決策壓力，林文皇說，目前國軍的應處有明確規定，並由國軍第一線部隊來斷然處置。