大陸江南造船廠LNG運輸船交付　配置全球艙容最大液罐

▲大陸自製的LNG運輸船交付。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中船集團有限公司旗下江南造船廠為荷蘭船東Anthony Veder公司設計、建造的30000立方公尺LNG運輸船「Coral Nordic」號在上海簽字交付。這艘LNG運輸船採低溫抗寒設計，符合在北歐運行條件，此外，該船還配置兩個全球艙容最大的C型雙耳LNG液罐，單罐艙容達16000立方公尺、重量約1400噸、蒸發率≦0.15%。

大陸《中央紀監委》網站曾發文提到，受烏俄衝突影響，歐洲能源危機持續發酵，為加強能源儲備，可運輸天然氣的LNG運輸船「一船難求」，中國製造的LNG運輸船也在全球市場上迅速崛起，成為歐洲各國爭搶下單的對象。

據了解，本次交付的「Coral Nordic」號LNG運輸船總長176.8公尺，型寬28.8公尺，型深19公尺，入級DNV船級社，配備雙燃料主機、雙燃料發電機和雙燃料熱油鍋爐，滿足最新排放要求及冰區1A要求，採用全船低溫防寒設計，可在北歐運行。

同時，這艘運輸船採用全球艙容最大的C型雙耳LNG液罐，代表在3萬立方公尺LNG裝載量不變的情況下，液罐從4個減少為2個，可以減少設備、優化艙內佈置、精簡建造流程。不過，衍生的影響是對液罐製造工藝、吊裝技術的進一步要求。