俄羅斯輸油管又洩漏！波蘭境內管線發現漏油點　官員：非蓄意破壞

▲跨越波蘭境內的「友誼油管」是世界上最大的石油管道之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭PERN石油管道公司表示，位於該國中部的輸油管道「友誼油管」出現洩漏，目前已停止輸送石油。波蘭官員表示，現階段沒有理由推論為「蓄意破壞」，但確切的原因仍待調查。

綜合外媒報導，PERN指出，他們是在12日發現「友誼油管」輸油管出現洩漏，而洩漏點位在波蘭中部城市普沃茨克（Płock）約70公里處的一段管線中。當地消防人員已前往現場，表示這對當地居民不會造成危害，要確認洩漏原因還為時過早。

波蘭負責戰略能源基礎設施的官員Mateusz Berger表示，具體洩漏原因仍待調查，「在這裡我們可以討論是意外破壞，沒有理由相信是蓄意破壞造成。」PERN則指出，「目前所有PERN的服務環節，包含技術、運轉、內部消防隊與環境保護，正根據針對此種情況預設的演算規則採取行動。」

「友誼油管」（Druzhba pipelines）是世界上最大的石油管道之一，起點位在俄羅斯西南部的薩馬拉州（Samarskaya），北線由白俄通往德國、波蘭，南線經烏克蘭通往捷克、斯洛伐克和匈牙利，目前南線和其他基礎設備的運行仍正常。

不過自俄羅斯通往歐洲的天然氣北溪1號、2號管線，在9月26日因爆炸導致氣體外洩後，友誼油管的洩漏問題，也再度凸顯出歐洲能源安全的隱憂。

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