　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國門開！立委點名增歐洲3航點　交長曝華航評估「直飛布拉格」

▲▼交通部長王國材 台鐵局長杜微 立法院交通委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣曾連4年都是千萬觀光大國，一年最多有1100多萬名國際觀光客來台，去年僅剩14萬人，10月13日國境開放，由於歐洲對台友善且與台互訪熱絡，立委要求交通部評估增開歐洲航點，譬如瑞典、捷克、立陶宛等。交通部長王國材表示，已請華航研究台灣直航捷克布拉格。

立委許智傑今(10/6)在交通委員會質詢時表示，目前台灣飛歐洲航班包括英國、德國、法國、荷蘭、義大利，偏西歐國家，東歐包括匈牙利、捷克等是不是有機會設直航點，瑞典國會議員日前訪台也談及可設直飛點，立陶宛也是，斯洛伐克也與台灣互動熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許智傑說，東歐被共產黨統治過，對俄羅斯和中國有厭惡感，東歐對台灣印象很好，如何趁這一波，讓台灣航班在東歐和中南歐這邊可以擴展。許也指出，針對直航航點，包括高雄直航洛杉磯等等現在已停飛，是否也可評估每周試航1到2班。

▲華航完波音飛機訂單，將購買最多達24架的787夢想飛機。（圖／波音提供）

▲華航將引進787夢想飛機。（圖／波音提供）

交通部長王國材表示，幾個歐洲國家以前比較少去，台灣到歐洲就是飛法蘭克福、阿姆斯特丹等，他已經請華航研究捷克布拉格直飛航點，目前華航在研究中。

交通部民航局長林國顯表示，台灣跟捷克有航權存在，不過是否要開闢航線，要由航空公司就客源、機隊運用等面向評估，以往台灣到東歐旅客較多，來台灣旅客比較少，旅客有單向性問題，又沒有轉機客的話，可能很難撐得起一條航線，目前華航正在評估。

目前國內只有直飛歐洲航點包括荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納、法國巴黎、德國法蘭克福、義大利羅馬，11月將再增加德國慕尼黑、義大利米蘭。華航則評估增開捷克布拉格航點可行性。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／吳亞馨結婚了！　今內湖登記
信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！　他目睹狂嗨：本人正翻
獨／8m狗牽繩變「隱形終點線」害她雷殘　飼主拒賠償LINE封
新光三越周年慶首日塞爆！　少女排17小時看「原子少年」
28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣
「台隆手創」出包！2容器違規下架　衛生局抓13項產品一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日媒讚「諾貝爾文學獎呼聲很高」　作家李昂：非常高興！

LIVE／次世代疫苗擴大開放「1922重啟」？指揮中心最新說明

女友懷上「有錢姊夫的小孩」提分手！綠帽男1發展　全場傻了

新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」　衛福部長曝最高銷毀量

國門開！立委點名增歐洲3航點　交長曝華航評估「直飛布拉格」

輔仁大學周邊傳「陌生男隨機擄人」緊抓手！女尖叫求救　影片曝

日本通過BNT「BA.5次世代疫苗」！衛福部長曝國內審查進度

太魯閣峽谷音樂節10／22日熱鬧登場　交通管制提供接駁車

下半年吸睛雙展演！FUTURE VISION LAB＋聲徜音樂節「沉浸式體驗」展覽迷必衝

5款新冠疫苗保密期限曝光！莫德納「不同意解密」　衛福部長說原因

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

日媒讚「諾貝爾文學獎呼聲很高」　作家李昂：非常高興！

LIVE／次世代疫苗擴大開放「1922重啟」？指揮中心最新說明

女友懷上「有錢姊夫的小孩」提分手！綠帽男1發展　全場傻了

新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」　衛福部長曝最高銷毀量

國門開！立委點名增歐洲3航點　交長曝華航評估「直飛布拉格」

輔仁大學周邊傳「陌生男隨機擄人」緊抓手！女尖叫求救　影片曝

日本通過BNT「BA.5次世代疫苗」！衛福部長曝國內審查進度

太魯閣峽谷音樂節10／22日熱鬧登場　交通管制提供接駁車

下半年吸睛雙展演！FUTURE VISION LAB＋聲徜音樂節「沉浸式體驗」展覽迷必衝

5款新冠疫苗保密期限曝光！莫德納「不同意解密」　衛福部長說原因

日媒讚「諾貝爾文學獎呼聲很高」　作家李昂：非常高興！

恭喜！女星吳亞馨登記結婚　轉行從商甜嫁圈外男友

蔡閨赴日發展「顯被性侵」！曝患憂鬱症：父親曾拿刀砍殺她

基隆大雨土石鬆動！自強隧道口大樹倒塌　女騎士慘「犁田」

美元拐點在哪裡？　調查：一路強到2023

可以領錢了！　財政部：綜所稅第2批退稅10月底入帳

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

左手賣右手！　中國農業1.5億買北投「道生幼兒園」

瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

國道17分鐘內違規14次挨罰4萬2！他急搬法條護身獲撤10張罰單

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

女主管約過夜「要不要換女友」　1舉動讓他傻眼

經過輔仁大學旁聽女尖叫　「陌生男隨機擄人」緊抓手

4縣市大雨！明加劇防豪雨　最低溫16℃時間曝

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！網戰翻

起底登山女神金主！正宮友曝「170萬是老婆的錢」

即／3縣市大雨特報！東北風挾雨彈連炸5天

看朋友嗨…這3孤僻星座「愛一個人躲角落」！

雨彈升級！4縣市豪大雨特報

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

虎航推「日韓泰機票1010元起」　上午10時開始搶票

18歲以上都能打！次世代疫苗「6大QA一次看」

更多熱門

相關新聞

開國門小三通卻沒消息「政治凌駕專業」　交長：站觀光立場應開放

開國門小三通卻沒消息「政治凌駕專業」　交長：站觀光立場應開放

10月13日國門將開，入境0+7免居隔正式上路，不過小三通並未同步恢復通航，國民黨立委不滿質疑「政治凌駕專業」、「承諾跳票」，交通部長王國材今(10/6)在立院交通委員會答詢時表示，該案專業在陸委會和國安會，目前正在討論中，站在觀光立場，他認為所有都要開放。

基隆捷運如期動工！環評提報環保署　交長：明年第四季開工

基隆捷運如期動工！環評提報環保署　交長：明年第四季開工

台鐵工會嗆直球對決！交部今拜會溝通　罷工與否「10月底是關鍵」

台鐵工會嗆直球對決！交部今拜會溝通　罷工與否「10月底是關鍵」

華航Q4東南亞航線大增5成　明年1月開航越南峴港

華航Q4東南亞航線大增5成　明年1月開航越南峴港

華航明年1/2開航峴港　每週5班

華航明年1/2開航峴港　每週5班

關鍵字：

歐洲許智傑航點王國材交通部捷克布拉格華航

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面