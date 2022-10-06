國門開！立委點名增歐洲3航點　交長曝華航評估「直飛布拉格」

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣曾連4年都是千萬觀光大國，一年最多有1100多萬名國際觀光客來台，去年僅剩14萬人，10月13日國境開放，由於歐洲對台友善且與台互訪熱絡，立委要求交通部評估增開歐洲航點，譬如瑞典、捷克、立陶宛等。交通部長王國材表示，已請華航研究台灣直航捷克布拉格。

立委許智傑今(10/6)在交通委員會質詢時表示，目前台灣飛歐洲航班包括英國、德國、法國、荷蘭、義大利，偏西歐國家，東歐包括匈牙利、捷克等是不是有機會設直航點，瑞典國會議員日前訪台也談及可設直飛點，立陶宛也是，斯洛伐克也與台灣互動熱絡。

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許智傑說，東歐被共產黨統治過，對俄羅斯和中國有厭惡感，東歐對台灣印象很好，如何趁這一波，讓台灣航班在東歐和中南歐這邊可以擴展。許也指出，針對直航航點，包括高雄直航洛杉磯等等現在已停飛，是否也可評估每周試航1到2班。

▲華航將引進787夢想飛機。（圖／波音提供）

交通部長王國材表示，幾個歐洲國家以前比較少去，台灣到歐洲就是飛法蘭克福、阿姆斯特丹等，他已經請華航研究捷克布拉格直飛航點，目前華航在研究中。

交通部民航局長林國顯表示，台灣跟捷克有航權存在，不過是否要開闢航線，要由航空公司就客源、機隊運用等面向評估，以往台灣到東歐旅客較多，來台灣旅客比較少，旅客有單向性問題，又沒有轉機客的話，可能很難撐得起一條航線，目前華航正在評估。

目前國內只有直飛歐洲航點包括荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納、法國巴黎、德國法蘭克福、義大利羅馬，11月將再增加德國慕尼黑、義大利米蘭。華航則評估增開捷克布拉格航點可行性。