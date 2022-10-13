輔大2023世界大學排名「全國第12」不只贏國立！產學收入居全球頂標之上

▲輔仁大學於2023年度世界大學排名中，在產學收入指標名列全球頂標之上。（圖／輔仁大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）公布2023年度世界大學排名，全台共43所入榜，臺灣大學沒意外居首位，輔仁大學維持全球1001-1200區間、全國排名第12，優於政大、中正等國立大學，特別值得一提的是在產學收入指標，輔大名列全球排名第123名，居全球頂標之上！

10月12日發布的2023年度泰晤士高等教育世界大學排名，全球約1799所入榜，較前一年度增加約137所學校入圍。英國牛津大學以及美國哈佛大學則分別獲得全球大學排行第一名及第二名。英國牛津大學已連續7年高居榜首；至於前十名都由英美的大學奪下。亞洲大學中排名最高的是第16位中國清華大學，中國北京大學和新加坡國立大學分列17和19位。躋身前百的大學中，從國家和地區來看，美國最多有34所，亞洲地區最多的是中國的7所。

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世界大學排名共有五大評鑑指標，分別為教學30%、研究30%、期刊引用30%、產學收入2.5%、國際交流7.5%。輔大於教學、研究與產學收入指標均落在全球均標以上，尤其產學收入指標在全球頂標之上，全球排名為123名；研究指標次之，仍接近頂標水準。

2023年度全台共43所入榜，新增3所學校入圍，全台入圍前1200名共17所學校，分別是臺灣大學（第187名）、中國醫藥大學（第251-300名）、臺北醫學大學（第301-350名）、亞洲大學（第351-400名）、清華大學（第501-600名）、陽明交通大學（第501-600名）、成功大學（第601-800名）、臺灣科技大學（第601-800名）、雲林科技大學（第601-800名）、中山大學（第801-1000名）、臺灣師範大學（第801-1000名）、輔仁大學（第1001-1200名）、長庚大學（第1001-1200名）、高雄醫學大學（第1001-1200名）、中央大學（第1001-1200名）、臺北科技大學（第1001-1200名）以及臺灣海洋大學（第1001-1200名）。

輔仁大學近年更呼應聯合國永續發展目標，大力推動將SDGs精神納入校務治理，實踐在教學、研究、產學服務與國際化等各面向，展現天主教輔仁大學正向影響力；今年是輔仁大學附設醫院成立五週年，不僅為在地居民提供在地照護與健康醫療服務，更為輔仁大學永續注入活水。