輔仁大學周邊傳「陌生男隨機擄人」緊抓手！女尖叫求救　影片曝

記者施怡妏／綜合報導

一名輔仁大學的學生，昨（5）日晚間9點多經過超商，聽到有女子在尖叫，原來是一名男子緊抓住女子的手不放，女子不斷尖叫喊救命，所幸她與友人及路人即時相助，才把女子救下，她將整段過程錄影，提供被害者協助報警，並提醒大家留意安全。

原PO在Dcard的輔仁大學版發文，「台麗街變態隨機擄人」，昨日晚間9時許，路過統一超商珈多門市，聽到有女生的尖叫聲，原來是一名年輕短髮年輕女子，被穿拖鞋的陌生男子緊抓著手不放，「我當下也嚇到了，我不敢過去」。還好後來有名男子挺身而出，與短髮女子同行的2名女子救人，受害者才沒有被拖走。

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▲受害者同行友人與男路人一起將女子拉回。（圖／翻攝自Dcard）

影片中男子的眼神看起來兇狠，回想起這段，原PO仍感到害怕，「那三個女生都完全不認識那男生，就突然被抓著手一直要拉他走，我們躲到旁邊之後，那個男生還一直瞪著我們，感覺隨時會衝過來」。後來她把影片傳給受害者，協助對方報案，「大家如果有看到這個人千萬要小心」。

貼文曝光，當時一起救人的男同學現身留言，「那時候剛好領貨完從7-11出來，那個男的直接抓手，女生開始喊救命，三個人是走在一起的，聽到之後才走過去幫忙，還好有影片可以協助報警，那附近這時候還這麼多人，還敢這麼直接，就是要讓他下去」。

不少網友在該篇留言底下大讚，「你是影片那個帥哥？我被你的帥氣掰彎了」、「謝謝你的勇敢！！沒有你的話真的不知道那個女生會不會怎麼樣」、「好人一生平安」、「你真的很man，感謝有你」、「大帥哥一生平安」、「太可怕了，出門要結伴要小心安全」。

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