被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

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證實蔡英文稱「2024後沒我的事」　李遠哲：無法再跟她溝通

▲▼李遠哲不忍了！稱沒辦法再跟蔡英文溝通。 。（圖／）

▲李遠哲不忍了！稱沒辦法再跟蔡英文溝通。（圖／取自Z.Media震傳媒）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市長柯文哲年初時提到，前中研院院長李遠哲曾與蔡英文討論2050淨零碳排，蔡英文竟稱總統只當到2024年。李遠哲昨（12）日在資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時首度證實，蔡英文稱「自己任期只到2024年」確有其事，不禁讓他感嘆「到最後我是沒辦法繼續跟她溝通」。

柯文哲今年3月曾在網路節目《今天誰來沛》上透露，他跟李遠哲有三代交情，常私下聊天，有次李遠哲跟他抱怨，過去和蔡英文討論2050淨零碳排時，李遠哲呼籲中央政府要有準備，不料蔡英文卻回答「我總統只幹到2024」，當場讓李遠哲氣得快發瘋。

針對這段「任期說」，李遠哲昨天在節目《新聞不芹菜》中證實，爆料蔡英文的說法確有其事。黃光芹也追問，「如果下一次你和蔡英文還有見面的機會，若丟出同樣的問題，你期望得到不一樣的答案嗎？」李遠哲直言，民主社會經過選票換總統。

▲▼ 。（圖／取自黃光芹臉書）

▲▼ 。（圖／取自黃光芹臉書）

▲前中研院長李遠哲（右）12日接受資深媒體人黃光芹（左）專訪。（圖／取自Z.Media震傳媒）

李遠哲認為，執政者若訂下2050年的目標，就必須要好好規劃，且蔡英文的任期只到2024年，如果不仔細規劃任期內該做些什麼，想要達到2030年碳減半、2050年淨零這個目標，根本是做不到的。

李遠哲透露，過去自己擔任總統府資政時，常常針對氣候變遷的議題向蔡英文討論，但蔡英文不願意再聽他的論述，可能是因為蔡英文不想努力，或是受到其他影響，認為經濟發展，GDP的增加對台灣更重要，「她對下一代的問題，可能想到的也不多，所以才會認為2024之後的事不是她的事，我想以後也沒有機會跟她再談。」

對於李遠哲在網路節目上的說法，總統府發言人張惇涵回應，李遠哲的說法與政府政策推動現況顯有落差，實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型，並於今年3月公布「淨零轉型的路徑圖」。

行政院也已通過《氣候變遷因應法》草案，送請立法院審議，總統蔡英文上任後大力推動「能源轉型」，大家有目共睹，台灣更與世界同步，致力於「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

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關鍵字：

蔡英文李遠哲黃光芹

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