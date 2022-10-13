憶教改那年與李登輝鬧翻　李遠哲爆內幕：跟他打招呼連理都不理我

▲前中研院長李遠哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前中研院院長李遠哲接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於被指搞爛台灣高等教育，他強調廣設大學跟高中不是他們的提議；至於與前總統李登輝的關係，他表示兩人過去很好，但1996年李登輝大選民調不好，又發現外界批評自己的時候，民調就會很高，便想邀他擔任行政院長，他拒絕邀約，李登輝從那時開始對他就非常不友善，「當教育改革審議委員會報告書送到李登輝辦公室時，他下面的人就批評我是要把台灣教育連根拔起」。

李遠哲說，先前有監察委員說要調查教改工作，要求他到監察院出席備詢，但自己並沒有為了教育，用政府預算做任何事，只是在諮議委員會中提出看法，為何要到監察院接受審查？後來詢問大法官此事，大法官也說，如果去了就鬧了憲政大笑話。

李遠哲表示，「有次在音樂會上遇到台積電董事長劉德音，他那時還沒接任董事長一職，他跟我說教改很不錯，也稱讚我對教改做很大貢獻，但這是教改委員會一起給的建議，後來才知道原來劉德音也是美國柏克萊畢業的校友。」

李遠哲回憶，當年教育改革審議委員會走訪全台，與很多人、老師一起討論，後來提供一些建議，包括教育鬆綁、普及等等，要用來做「質」的提升，但廣設大學跟高中不是他們提議，而是民間教改團體所提出，當時講得也沒錯，因為政府沒有經費辦好的學校，所以是希望設立好的高中跟好的大學，而不是浮濫的設立。

李遠哲也提到，1996年總統大選時，李登輝看到民調不好，又發現外界罵他民調就會很高，便想邀他擔任行政院長，但自己想從事科學工作，因為政治工作做很多事情都要妥協，他並不擅長，拒絕之後李登輝就非常生氣，他下面的人就批評他是要把台灣教育連根拔起，「那時感到很失望又難過，也有很多人不諒解我為何我不當行政院長，甚至在後來有次音樂會上，我跟李登輝打招呼，他連理都不理我，但還是很尊敬李登輝對台灣民主化做的努力，不過自己仍不能諒解，為何不當行政院長，他就這樣處理我。」

李遠哲指出，過去在南港區有位黑道大哥要選舉，因為當時多席次的複數選舉，只要拿5%就可以當選，他覺得很可怕，所以跟李登輝報告此事，但李登輝要他不要管，做好學術就好，原先以為那位黑道大哥不敢選，因為前科很多可能會被抓去關，但沒想到後來黑道大哥竟然選上了，且發現到總統大選時，那位黑道大哥反而變成李登輝的樁腳，所以他跟李登輝的關係也急轉直下。