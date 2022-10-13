賴清德「不能強出頭」　李遠哲：他很容易會被壓死

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前中研院院長李遠哲接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，批評總統蔡英文「2050淨零轉型」做不到，並稱副總統賴清德在氣候變遷議題上會講得比較好，但他很小心，怕踩到上面的腳，「因為在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死。」

李遠哲指出，政黨輪替之後，大家以為社會可以朝向正規發展，但這部分卻沒做到，現在的政黨本身卻還在退化，甚至連選地方首長都沒有展現出民主力量，而是民進黨高層用不民主做法在進行。

李遠哲提到，2020總統大選時，賴清德跟蔡英文是初選的候選人，但後來民進黨走的路讓人看不慣，甚至動用網軍，而今距離總統大選越來越近，賴清德目前不能強出頭，做事要很小心。若是氣候變遷的議題時，相信賴清德會講得比較好，「但賴清德目前沒有此條件，因為在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死。」

至於有無心儀的政治人物，李遠哲表示，一個政治人物應該關心全民福祉，且不只是從地方層面，是要從全世界觀點來看，「我們政壇裡面也確實有不錯的人」，而賴清德在他心中的分數「算很高的，尤其是看到台南維冠大樓倒塌時他的付出，有受到很大的感動。」

針對李遠哲的說法，總統府發言人張惇涵表示，與政府政策推動現況顯有落差，蔡英文上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。