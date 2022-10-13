　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「不能強出頭」　李遠哲：他很容易會被壓死

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前中研院院長李遠哲接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，批評總統蔡英文「2050淨零轉型」做不到，並稱副總統賴清德在氣候變遷議題上會講得比較好，但他很小心，怕踩到上面的腳，「因為在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死。」

李遠哲指出，政黨輪替之後，大家以為社會可以朝向正規發展，但這部分卻沒做到，現在的政黨本身卻還在退化，甚至連選地方首長都沒有展現出民主力量，而是民進黨高層用不民主做法在進行。

李遠哲提到，2020總統大選時，賴清德跟蔡英文是初選的候選人，但後來民進黨走的路讓人看不慣，甚至動用網軍，而今距離總統大選越來越近，賴清德目前不能強出頭，做事要很小心。若是氣候變遷的議題時，相信賴清德會講得比較好，「但賴清德目前沒有此條件，因為在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死。」

至於有無心儀的政治人物，李遠哲表示，一個政治人物應該關心全民福祉，且不只是從地方層面，是要從全世界觀點來看，「我們政壇裡面也確實有不錯的人」，而賴清德在他心中的分數「算很高的，尤其是看到台南維冠大樓倒塌時他的付出，有受到很大的感動。」

針對李遠哲的說法，總統府發言人張惇涵表示，與政府政策推動現況顯有落差，蔡英文上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
孫生女友爆夜店親人夫　酷炫「8天後道歉」嚴肅回應
急診醫示警：許多兒童「首次面對5大病毒」！嚴重恐住院
周玉蔻狂轟高端！　「只會在背後數鈔票」
快訊／台中火燒車！　1人被燒成焦屍
樂桃重啟桃園－沖繩航線！　飛東京「3210元起」
近年「最強共伴效應」！　連3天迎豪雨彈
國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人
22歲男薪水是朋友的三倍　當初入行時父親卻反對

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／今沒被抗議了！陳時中站路口「衝破18禁」　支持者比讚力挺

再為大巨蛋槓柯文哲！　花敬群曝審查過程：北市府還在包庇護航

陳時中評韓國瑜「有群眾魅力」　批蔣萬安物化對手

賴清德「不能強出頭」　李遠哲：他很容易會被壓死

遭譏「批評要有腦」　陳時中為大巨蛋再槓北市府：玩文字遊戲

陳時中嘆第一線指揮官心酸壓力大　「黃珊珊也碰到很多抉擇」

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快　曝台灣社會還在往下沉淪

粉絲想脫單求陳時中直播幹譙　「我年紀大了不太會罵人」

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁：說法顯有落差

直播尬人氣？陳時中1600人在線觀看VS.黃珊珊逾500人

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

直擊／今沒被抗議了！陳時中站路口「衝破18禁」　支持者比讚力挺

再為大巨蛋槓柯文哲！　花敬群曝審查過程：北市府還在包庇護航

陳時中評韓國瑜「有群眾魅力」　批蔣萬安物化對手

賴清德「不能強出頭」　李遠哲：他很容易會被壓死

遭譏「批評要有腦」　陳時中為大巨蛋再槓北市府：玩文字遊戲

陳時中嘆第一線指揮官心酸壓力大　「黃珊珊也碰到很多抉擇」

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快　曝台灣社會還在往下沉淪

粉絲想脫單求陳時中直播幹譙　「我年紀大了不太會罵人」

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁：說法顯有落差

直播尬人氣？陳時中1600人在線觀看VS.黃珊珊逾500人

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

台積電跌到4字頭「還要攤平嗎？」　網曝1價格區間：閉著眼睛買

全球經濟劇烈震盪　Q4市場走勢聚焦3議題

下班趕回家！苗栗苑裡2機車路口碰撞　2騎士噴飛摔進田裡

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫「8天後道歉」嚴肅回應！亮私訊截圖：請拿證據

陳吉仲駁抄襲　與張善政超過5篇45%高度重複不同

李秉穎估指揮中心「再幾個月就解散」　達2條件可考慮退場

直擊／今沒被抗議了！陳時中站路口「衝破18禁」　支持者比讚力挺

王建民前隊友退役改當攝影師　開公司標誌還用他打中的鳥

台鐵員工爆逃票醜聞！政風查內賊揪詐買「愛孩票」　12人移送偵辦

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

林義豐台南看板又虧雞了　網傻：看起來超自豪

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

直播尬人氣？陳時中1600人在線觀看VS.黃珊珊逾500人

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

更多熱門

相關新聞

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

中研院前院長李遠哲12日在網路節目上被問到「台灣到底是向上提升或向下沉淪」，他直言，在某些學術方面確實提升不少，但綜觀整個社會，他是感到很失望的，「從整個社會看，往下沉淪的力道還是很大」，政黨輪替應該會讓社會越來越好，但政黨得到政權後，卻腐化得比過去更快。

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

美眾議員會晤蔡英文　送「大鳥柏德」1992年美國夢幻隊7號球衣

美眾議員會晤蔡英文　送「大鳥柏德」1992年美國夢幻隊7號球衣

關鍵字：

賴清德民進黨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面