李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快　曝台灣社會還在往下沉淪

記者黃翊婷／綜合報導

中研院前院長李遠哲12日在網路節目上被問到「台灣到底是向上提升或向下沉淪」，他直言，在某些學術方面確實提升不少，但綜觀整個社會，他是感到很失望的，「從整個社會看，往下沉淪的力道還是很大」，政黨輪替應該會讓社會越來越好，但政黨得到政權後，卻腐化得比過去更快。

▲李遠哲曾在2016年總統大選時為蔡英文站台。（圖／ETtoday資料照）

李遠哲在2000年總統大選時曾拋出一個犀利的問題，「台灣到底是向上提升或向下沉淪？」時隔22年，他於網路節目《新聞不芹菜》中被問及此事，坦言國內在某些學術方面確實提升不少，但從整個社會來看，他感到很失望，「往下沉淪的力道還是很大」，若要下個結論，他覺得台灣社會還在繼續往下沉淪。

李遠哲提到，政黨輪替是人民透過選票把政黨換下來，原本應該有無窮希望，以後政黨執政不好就換下來，換成更好的執政團隊，整體社會才能越來越好，但他看到的是，執政團隊一旦得到政權就會開始腐化，腐化程度比過去更快，導致政黨輪替使社會提升的力量消失。

主持人黃光芹接著問道，以前是國民黨一黨專政，黑金、腐化是民眾對國民黨的印象之一，李遠哲2000年時站出來，是希望政黨輪替民進黨可以換下國民黨，讓民主活水活動、促進良性發展，這是當時的初衷，可是到現在他似乎沒有看到期待的結果。

李遠哲表示，雖說沒有出現大錯誤，但也沒有達到理想的境界，有些人或黨一旦得到政權，往往會為了個人或黨的利益而忘了大眾，忘了要把社會推向更好的境界，這是他感到比較失望的部分。

而對於國民黨，李遠哲認為，國民黨一直沒有能夠站在台灣人民的立場思考，政黨輪替之後大家有很多的期盼，跟兩岸關係也有關聯，無黨籍立委林昶佐曾經問他，為什麼在外面說兩岸一家親會被罵，當時他回答，因為兩岸都有執政的人和大眾，或者壓迫、被壓迫的關係，「你是站在哪一個立場在談兩岸一家親，這是不一樣的。」

李遠哲也指出，國民黨在野許久，監督的力道也不夠，這令他感到很遺憾，因為執政黨很多不理想的地方，原本應該是由在野黨提出更多更好的辦法，大家才能一起改進。

此外，李遠哲也在節目中談到蔡政府喊出「2025年非核家園」口號，外界普遍認為這項能源政策是在畫大餅，根本達不到目標，而且「2050淨零轉型」的能源政策走向也不理想，政治人物許諾會讓老百姓過得更好，可是二氧化碳仍在不斷消耗，能源需求也持續增加，這對整個地球來說也是在往壞的方向走，有些政治人物還沒有「真正醒過來」。

對於李遠哲的說法，總統府發言人張惇涵12日晚間回應，李在節目中的說法與政府政策推動現況顯有落差，實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型，並於今年3月公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過《氣候變遷因應法》草案，送請立法院審議，總統蔡英文上任後大力推動「能源轉型」，大家有目共睹，台灣更與世界同步，致力於「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。