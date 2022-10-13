　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府勞青處12日在新悅花園酒店舉辦「頭家經營甘苦談~與縣長有約座談會」，邀請縣長翁章梁、嘉義縣工業會林名譽理事長宸慶、呂武錦理事長以及各會員參與座談，藉由產業界與縣長面對面雙向溝通，會後由縣長頒發獎狀，鼓勵參與「企業新鮮人職場新鮮事計畫」績優單位。

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

「頭家經營甘苦談~與縣長有約座談會」，邀請縣長翁章梁、嘉義縣工業會林宸慶名譽理事長、呂武錦理事長等人共同參與座談，座談期間縣長與各會員對談，說明現階段嘉義縣的產業發展狀況，釐清政策頒布與實際執行遇到的落差，進而調整施政方針，深入討論產業發展未來性、產業發展阻力及解決的對策，建構政府與企業協力推動縣政的願景。

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府勞青處積極推動工作崗位訓練，辦理「企業新鮮人職場新鮮事計畫」，協助企業辦理新進員工職能訓練，讓新進員工成為企業即戰力；另外協助企業二代經營團隊，協助企業無縫接班，規劃辦理三天二夜觀摩學習活動，以增進企業二代經營團隊的管理職能及強化人際關係。

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府辦理企業新鮮人工作崗位訓練，主要方針以拋磚引玉為主，讓企業看到訓練成效，才能將崗位訓練持續辦理，形成優良文化，也希望企業能提供好的訓練，留下好的人才，共同為嘉義縣打拼。

翁章梁表示，嘉義縣正處於轉型階段，工業發展與產業園區開發是極其重要的分水嶺，未來工業的產能與發展性潛力無窮，今日透過對談讓眾人了解農工大縣發展現況，也讓政府理解企業遇到的困境，期望往後有更多機會可以與各企業深入對談，同心協力使嘉義縣變得更好。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

台南山區上空見「飛碟盤旋」！民眾嚇壞喊：它轉過來了　真相曝光

高雄商圈市場攤販首度大集結　成立挺邁後援會逾2000人擠爆會場

配合國門解封　桃園機場排班計程車恢復跳表收費　觀景台延長至夜間

藏金條？彰化神秘「百年保險櫃」找不到鑰匙　懸賞高手開箱

50業者獲證認合格　台東縣旅宿取得108張國際認證

作打火弟兄的最佳後盾　南消第七辦事處頒贈救人獎勵金　

台東+463　18歲以上民眾儘快完成次世代疫苗追加劑接種

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

超模上空走秀被噴漆！　2分鐘「驚見白色洋裝」

「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

台南山區上空見「飛碟盤旋」！民眾嚇壞喊：它轉過來了　真相曝光

高雄商圈市場攤販首度大集結　成立挺邁後援會逾2000人擠爆會場

配合國門解封　桃園機場排班計程車恢復跳表收費　觀景台延長至夜間

藏金條？彰化神秘「百年保險櫃」找不到鑰匙　懸賞高手開箱

50業者獲證認合格　台東縣旅宿取得108張國際認證

作打火弟兄的最佳後盾　南消第七辦事處頒贈救人獎勵金　

台東+463　18歲以上民眾儘快完成次世代疫苗追加劑接種

最久任的會務人員　黃素櫻奉獻全國船聯會53年、歷經18屆理事長

影／萌河狸啃咬生菜、南瓜　吃播ASMR超療癒！

基輔尋求西方提供「防空系統」　俄軍砲擊烏東前線城市

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

U23／開幕賽硬戰！哥倫比亞派海盜高A投手　警戒雙城2A捕手

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

泰國飯店實錄鬼壓床！　男子睡覺狂低吼突大叫

相關新聞

嘉義縣東石社區照服據點修繕落成

嘉義縣東石社區照服據點修繕落成

嘉義縣台灣愛鄰社區服務協會東石辦事處，是幫助東石鄉學校與社區弱勢學童學習及成長的場所，原場地因建築設備老舊損壞漸漸失去功能性，百工修繕利他協會歷經一個月修繕，愛鄰協會學童、青少年協力清理後，於24日舉辦蠔小子的秘密基地修繕落成典禮，縣長翁章梁出席感謝各界促成響應。

嘉縣辦外籍移工歌唱聯誼及電影欣賞

嘉縣辦外籍移工歌唱聯誼及電影欣賞

嘉縣勞青處助身障及中高齡重返職場

嘉縣勞青處助身障及中高齡重返職場

3+4新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

3+4新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

勞工職業災害保險及保護法上路　嘉義縣呼籲重視工安保障

勞工職業災害保險及保護法上路　嘉義縣呼籲重視工安保障

關鍵字：

嘉義縣工業會嘉義縣勞青處

讀者迴響

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面