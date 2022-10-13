嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

▲▼ 嘉義縣官產工業會座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府勞青處12日在新悅花園酒店舉辦「頭家經營甘苦談~與縣長有約座談會」，邀請縣長翁章梁、嘉義縣工業會林名譽理事長宸慶、呂武錦理事長以及各會員參與座談，藉由產業界與縣長面對面雙向溝通，會後由縣長頒發獎狀，鼓勵參與「企業新鮮人職場新鮮事計畫」績優單位。

「頭家經營甘苦談~與縣長有約座談會」，邀請縣長翁章梁、嘉義縣工業會林宸慶名譽理事長、呂武錦理事長等人共同參與座談，座談期間縣長與各會員對談，說明現階段嘉義縣的產業發展狀況，釐清政策頒布與實際執行遇到的落差，進而調整施政方針，深入討論產業發展未來性、產業發展阻力及解決的對策，建構政府與企業協力推動縣政的願景。

縣府勞青處積極推動工作崗位訓練，辦理「企業新鮮人職場新鮮事計畫」，協助企業辦理新進員工職能訓練，讓新進員工成為企業即戰力；另外協助企業二代經營團隊，協助企業無縫接班，規劃辦理三天二夜觀摩學習活動，以增進企業二代經營團隊的管理職能及強化人際關係。

縣府辦理企業新鮮人工作崗位訓練，主要方針以拋磚引玉為主，讓企業看到訓練成效，才能將崗位訓練持續辦理，形成優良文化，也希望企業能提供好的訓練，留下好的人才，共同為嘉義縣打拼。

翁章梁表示，嘉義縣正處於轉型階段，工業發展與產業園區開發是極其重要的分水嶺，未來工業的產能與發展性潛力無窮，今日透過對談讓眾人了解農工大縣發展現況，也讓政府理解企業遇到的困境，期望往後有更多機會可以與各企業深入對談，同心協力使嘉義縣變得更好。