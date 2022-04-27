《勞工職災保護法》5／1上路　嘉義縣勞青處籲重視工安保障

▲《勞工職業災害保險及保護法》5月1日上路，嘉義縣勞青處呼籲雇主強制加保 。（示意圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《勞工職業災害保險及保護法》5月1日勞動節正式上路，這是台灣職業災害保障制度新的里程碑，整合職業災害保障相關規範，有效落實災前預防、災害補償及災後重建三個職場環節，讓從事勞動的朋友都能獲得最完備的工安保障。

新法加強保障勞工工作安全並擴大納保範圍，凡已辦理登記的事業單位，不論僱用勞工人數全部強制納保，包括公司登記或商業登記事業單位、領有執業證照的律師及會計師、辦理稅籍登記雇主，以及依法核發聘僱許可的外籍家事移工雇主等，都需依規定為所僱員工參加職業災害保險；保險效力自到職日生效，勞工發生職災時有給付保障

嘉義縣勞青處強調，雇主如未依規定加保，將處2萬至10萬罰鍰，還會公布單位名稱及負責人姓名，且就勞工所領取的保險給付金額向雇主追繳。

勞青處長陳奕翰進一步表示，新法上路後，職災勞工專業服務人員將可提供個案服務、家庭支持及復工協助等更深化整合性服務，若發生職業災害，前2個月可以申請職災傷病給付100%、最高復健津貼180日、輔具津貼及照護補助等，透過即時性及全面性職災勞工重建，給予職災勞工更全面保護。

如有需求或職災各項問題，請電洽嘉義縣政府勞工暨青年發展處勞工行政科，諮詢專線（05）362-3280。