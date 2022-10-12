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社會 社會焦點 保障人權

他持槍逼「上銀行提款」...行員機警求救　被查扣滿桌子改造槍彈

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局在7日下午接獲線報，有人遭狹持前往銀行提款，警方獲報到場發現嫌犯已經逃離現場，當天晚上逮捕嫌犯，查扣改造手槍、子彈22顆，繼續追查發現，槍枝來源為另名男子提供，又再度前往搜索，並查扣改造手槍、子彈10顆以及改造工具、毒品等證物。

警方調查，7日下午4時許，在中山區南京西路上的中國信託，行員報警有人遭狹持提款向行員求救，警方獲報後到場，涉嫌挾持的23歲蔡姓男子已經離開現場，警方事後前往他租屋處查扣改造金牛座槍枝、子彈22顆，蔡男坦承因與對方有債務糾紛，才持槍押人到銀行逼還錢。

▲▼他持槍逼債壓人上銀行提款，事後警方查獲槍枝，又溯源出另名男子持有槍支。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他持槍逼債壓人上銀行提款，事後警方查獲槍枝，又溯源出另名男子持有槍支。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方循線掌握，蔡嫌槍枝來源是從24歲的曾姓男子取得，立刻追查再度查獲改造貝瑞塔手槍1枝、彈匣1個、改造子彈10顆、火藥及改造工具1批、K他命毒品56包、咖啡包25包、安非他命、液態安非他命4瓶等。

警方訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》將2人送辦，另外曾姓嫌犯持有毒品，也依毒品罪嫌送辦，但曾姓男子辯稱，2把槍都是已故有人寄放，目前警方也將持續追查幕後主嫌。

▲▼他持槍逼債壓人上銀行提款，事後警方查獲槍枝，又溯源出另名男子持有槍支。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方事後又查獲蔡嫌槍枝來源，是透過曾姓男子提供，也一併將人逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，蔡姓嫌犯因妨害自由，遭桃園地方法院判刑3個月，但未入監服刑，所以也依規定送他入監服刑，曾姓嫌犯則5萬元交保。

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