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借前女友3萬討不回「還被她新歡開槍」　三峽26歲衰男胸口中彈

▲▼女子的現任男友與她的前任男友談判債務，一言不合竟朝對方開鎮暴槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲女子的現任男友為喬3萬元債務，竟持鎮暴槍，朝她前任男友射擊。（圖／記者游宗樺翻攝）

新北市一名女子日前向前男友借錢，分手後卻欠下3萬元未還，前男友為此5日晚間10時許，到三峽區三樹路追討，卻被女子的現任男友嗆聲，更當街被他持鎮暴槍射擊。前男友胸口中彈，由警消協助就醫。警方獲報後，調閱附近監視器擴大追查，在2小時內將犯嫌查緝到案，全案將依恐嚇、傷害罪嫌偵辦。

據了解，27歲的林姓女子去年3月曾與林男（26歲）交往，雙方在今年2月時分手，直到7月再度復合，這段期間林女向林男借了約3萬元，2人9月正式分手後，林女仍未歸還3萬元，林男為此到三樹路姑娘廟商討還錢事宜。

林女赴約時現任的王姓男友（35歲）在場，情敵見面分外眼紅，雙方一言不合爆發衝突。王男對林男高分貝嗆聲，揚言要對林男與其家人不利，隨後更跑到車輛駕駛座拿出鎮暴槍，朝車外對林男開槍，隨後開車載著林女逃逸。

▲▼女子的現任男友與她的前任男友談判債務，一言不合竟朝對方開鎮暴槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男從車內（紅圈處）朝林男開槍，林中彈後倒地（藍圈）。（圖／記者游宗樺翻攝）

林男胸口被鎮暴子彈打到後，一度倒地，隨後起身返家，最後因疼痛難耐報警，並前往恩主公醫院治療。警方獲報立即調閱監視器，追查王男車輛行蹤，並在案發後2小時內，成功在王男位於新店的住處將他逮捕到案，並找回被他丟棄的鎮暴槍，全案將依恐嚇、傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦。

▲▼女子的現任男友與她的前任男友談判債務，一言不合竟朝對方開鎮暴槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼女子的現任男友與她的前任男友談判債務，一言不合竟朝對方開鎮暴槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方循線將王男逮捕，並查扣作案的鎮暴槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

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