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咖啡商命案再曝內幕！槍手鬧事想「躲死籤」　大哥再送槍彈逼動手

▲▼新店槍擊案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲綽號勇仔的黃泳群，去年犯下震驚社會的新店槍擊案。（圖／記者陳以昇翻攝）

突發中心／台北報導

新北市新店區何姓咖啡商，2021年11月在家門遭綽號「勇仔」黃泳群近距離連開4槍狙殺，犯後變裝搭機逃往福建廈門；檢警深入追查，發現黃姓槍手犯案前已是肝癌三期，所剩時日無多，才願以600萬代價、接下天道盟華山會買凶執行家法的任務，黃嫌自忖所剩時日無多，只想賺筆安家費給家人一個交代。

黃嫌拿到黑幫給的槍枝後，在北上狙殺咖啡商前，刻意酒後亮槍，與親人發生衝突，想說持槍啟釁被捉，就有藉口無法執行「死籤」任務，無奈犯案後獲交保、華山會也緊急派人送出第二把制式手槍給他，讓勇仔就此走上持槍殺人的不歸路。

專案小組查出，黃泳群混跡高雄，天道盟華山會當時懷疑何姓咖啡商洩露跨國走私毒品船班，導致逾噸毒品遭警、海巡人員查扣，金主損失逾億元，該幫會成員綽號阿杜的許杜群透過高雄黑幫至尊盟尊合會長、綽號阿和的張景欽懸紅600萬元雇槍手行兇。

▲▼黃嫌需要住院治療。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃泳群遭大陸公安潛返後、因癲癇發作需當時在特警戒護下送醫治療。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張景欽再透過貼身小弟陳憲民，找上年輕時一同混跡江湖的黃男執行「死籤」任務，阿杜、阿和先後在2021年6-7月間交付槍彈、衛星電話給黃男；華山會復仇任務相當細膩，交付給黃男手機內有執行計畫，內容包括何姓咖啡商姓名、住址、照片等個資，及建議黃男犯案使用的車輛，來去犯案逃逸、變裝路線。

華山會成員阿杜甚至建議黃男準備三套服裝，狙殺何男後可以沿路變裝，並將車輛停放到新店IKEA製造兩次以上斷點，規避警方查緝；黃男當時已罹癌，滿心只想籌措安家費給家人，並非真心想替黑幫執行開槍殺人任務

當年10月張、陳兩人帶者準備好槍彈，趕到墾丁要求黃男驗貨試槍，黃男驚覺天道盟華山、尊和兩會黑幫大哥是玩真的，異想天開在10月27日藉著酒意與堂哥吵鬧，當場亮槍嗆聲，引發親人報警逮人，警方當場查扣槍彈並搜出犯案聯絡用的衛星手機

黃嫌刻意酒後持槍鬧事，警方事後在車上搜出槍彈、連用來聯絡雇主的衛星電話並未加密上鎖一併被扣，警方曾在手機內看到何姓咖啡商的資料照片及變裝換車搭機等資訊，但因檔案內無關鍵殺人等關鍵字，無法預知未來犯行，黃嫌亮槍遭警方依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例移送，但令黃嫌失望的是，他僅獲交保，並未如預期遭聲押禁見

華山會的狙殺計畫如催命符般，黃嫌手槍遭扣案後，黑幫立刻透過走私管道從嘉義笨港某私梟購得阿根廷警用手槍，再度面交給黃嫌，黃知道對方火速補給槍彈的涵義是「公司可以花錢補槍給你，也可以花錢叫別人拿槍跟你做一樣的事」，黃若再不執行狙殺任務，恐將小命不保，只好執行殺人計畫。

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