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獨／槍擊建商兇嫌手機「零資訊」臉書也關了　警追工作機突破斷點

▲▼邱姓槍手近距離射擊建商，之後飛奔逃離現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓槍手近距離射擊建商，之後飛奔逃離現場到警所投案 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5日下午台北市文山區興隆國小外發生槍手狙擊建商的驚悚案件，邱姓（22歲）槍手搭計程車到現場，對著正準備開啟保時捷愛車車門的林姓建商腿部連開3槍，子彈貫穿被害人雙腿，建商妻子林女持包包揮舞嚇退歹徒，被害人緊急搭計程車就醫，邱姓槍手則攜槍到派出所投案，案情宛如知名網紅館長槍擊案翻版。

事發後文山二警分局與台北市刑大共組專案小組調查，調查方向直指疑因土方工程糾紛，導致黑幫教唆開槍；警方調查發現，該案槍手犯案過程縝密且斷點相當多，企圖規避檢警追溯幕後真兇意圖明確。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓槍手近距離射擊建商，之後飛奔逃離現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

邱男早在一周前就從台東搭火車北上，並多次搭車前往興隆路槍擊案地點勘查；林男名下有包含開發、營造等三間公司，其中開發營造公司地址均在槍擊案發生地點旁邊，警方回溯犯案前現場監視器，發現邱男曾多次到場勘查，並記下被害人林男的出門時間。

另外在5日犯案當天，邱男13時30分就到場，13時59分林男出門開車，邱男立即為隨從背後掏槍並連開3槍，案發後立刻奔赴最近的興隆路派出所投案，且主動交付手槍、彈匣及剩餘的5顆子彈。

邱男雖主動投案，但對犯案動機說詞相當離譜，僅表示是「為幫朋友出氣，才會持槍登門討公道」；但邱男投案後，主動聯絡預先找好的律師到警局陪訊，過程與林口館長槍擊案如出一轍，且警方發現他供詞單一，精準，並無額外資訊，懷疑邱男連投案說法都有高人指導，預先背熟。

▲▼北市國小傳槍響！建設老闆中彈倒地。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓槍手使用美國Polymer80槍廠出品的聚合物下槍身組合的改造手槍。（圖／記者張君豪翻攝）

更讓專案小組驚訝的是，邱男雖然有交付身上手機，且願意配合警方解開手機密碼，但警檢視手機當場傻眼，原來邱男手機並無任何撥出、接通電話紀錄，通訊軟體也無與任何對象的對談訊息，且深知犯下重案後恐遭媒體肉搜，連自己臉書都在案發前就關閉帳號，懷疑他手機經過初始化滅證，且應有另支工作用手機，將查扣機支送數位鑑識還原釐清。

經過專案小組追溯邱男北上抵達台北後的監視器影像，發現邱男在鄰近文山區的新北市新店區不斷變換旅館居住，意圖製造斷點規避警方查緝，加上遭扣手機內空無一物，警方懷疑他犯案前預先將工作聯絡手機丟棄後執行開槍任務，將循線擴大追溯邱男來向監視器，也不排除現場可能有其他人監控，將逐一清查。

另外邱男供述槍枝來源是一名過世亡友寄放，但警方調查發現確有該名友人及相關死亡紀錄，認為這是黑幫設計槍枝來源斷點常見做法，僅憑22歲的邱男絕無此縝密規劃，顯見幕後有專業人士操縱該起槍擊犯罪。

目前專案小組兵分二路，台北、台東雙線追溯邱男犯案前接觸對象，清查邱男在台北一周行蹤，以及他在台東市出發前動線、聯絡對象，最重要必須找到邱男犯案前使用過卻消失的「工作手機」，才能突破斷點揪出幕後藏鏡人；邱男雖投案但供詞諸多保留，警方會建請檢察官將他聲押以利後續追查。

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