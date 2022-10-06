對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

記者張君豪、翁子皓／台北報導

林姓建商昨（5）日下午1時59分，在台北市文山區興隆路2段興隆國小旁，與妻子準備要到路旁開車時，遭到邱姓槍手從背後開槍射擊，當時建商妻子持肩背包揮舞驅趕，槍手隨即跑步逃離現場，但不久就到興隆派出所投案，自稱是要替朋友出氣，才憤而開槍。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，之後飛奔逃離現場。（圖／記者張君豪翻攝）

邱姓槍手犯案時，攜帶手槍及8發子彈到場，等到林姓建商與妻子下樓準備開車時，緊跟在建商身後，近距離從身後對他開槍，林姓建商當場被嚇得狂跳，此時槍手又再補開兩槍，林姓建商往轎車車頭方向躲避後不支倒地。林的妻子護夫心切，持肩背包上前揮舞，阻止槍手繼續開槍。槍手見狀，飛奔逃離現場，但不久後就到興隆派出所投案，這段畫面今天也曝光。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子揮舞肩背包驅趕。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方調查，發現邱姓槍手並無幫派註記資料，也無開槍相關前科，僅有擔任詐騙車手、話務手等相關犯罪紀錄，大約一周前從台東北上，案發前投訴新店旅館；另外，槍手行兇前曾搭計程車到場勘查現場，之後再搭計程車到場蹲點埋伏。警方懷疑這起槍擊案，應與林男承包的建地土方工程糾紛有關。槍手辯稱槍枝是朋友寄放，他「為了幫朋友出口氣」才會攜槍行兇。

林姓建商左右大腿遭擊中，經送醫後無生命危險。

▲邱姓槍手所持為P80公司槍身零件改造克拉克手槍，做工相當精良。（圖／記者張君豪翻攝）