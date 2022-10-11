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新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

▲新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤 泰山分館推廣食育觀念。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

色澤鮮美、香氣濃郁的食物，總是讓人垂涎欲滴，但這些「好香」、「好漂亮」的食物往往都是不健康的加工品，響應「世界糧食日」，新北市立圖書館泰山分館特別於樓下的泰山公有市場內擺設「良辰吉『食』」精神食糧快閃書攤，推廣正確的食育觀念，讓大家從閱讀中培養對食材的認同感，多吃健康的食物。

新北市立圖書館指出，迺「菜市仔」也能借書！每年10月16日是「世界糧食日 World Food Day」，民以食為天，食物總是佔據我們生活中相當重要的一部份，但大家可曾想過我們日常飲食的食材從何而來？這些食材的背後又隱含著什麼樣的訊息？位於菜市場樓上的新北市立圖書館泰山分館，結合世界糧食日推廣食育，特別與泰山公有市場合作。

從10月12日起至31日止推出一系列「閱讀食糧」系列活動，10月12日至16日首先於市場2樓擺設「良辰吉『食』」精神食糧快閃書攤，精選各類食農教育的主題書，讓大家迺「菜市仔」也能辦證借好書；另外還有趣味的「享『食』小小知識家」闖關活動，讓小朋友可以認識食材，養成良好的飲食習慣。活動期間成功闖關，並於快閃書攤借5本書，便可以兌換好書或閱讀好禮。

新北市立圖書館表示，10月16日泰山親子圖書閱覽室還有2場次的「『食』在好玩繪本趣」親子食育活動，搭配「良辰吉『食』」主題書展，將帶親子共讀食育繪本，並一起製作簡單美味的料理，探索食物之旅，讓小朋友了解食材、認識健康飲食、不再挑食，同時珍惜食物不浪費，即日起開放報名。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2909-1727。

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