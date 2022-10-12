陳時中赴內湖拜票太吵挨罵　黃珊珊：我會盡量做到不擾民

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日上午啟動首場站路口行程，不到8點就在內湖民權東路及金湖路口向上班車流揮手致意，並透過麥克風一一介紹市議員參選人，但被附近民眾痛罵「吵死了王八蛋」。深耕港湖20多年的無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，自己會盡量做到不擾民，可能連宣傳車都不會有。

▲黃珊珊新創政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊12日上午舉辦新創政策記者會，針對陳時中12日上午在港湖區拜票遭民眾痛批「吵死了」，黃珊珊表示，選舉時可能都會有這種擾民狀況，自己會盡量做到不擾民，但原則上無法向對方政黨一樣，擁有這麼多資源可到處使用，「可能連宣傳車都不會用。」

陳時中今天上午首次參與站路口行程，包括立委莊瑞雄、黨部主委張茂楠、內湖在地市議員江志銘、李建昌、市議員參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾等人陪同，民進黨青年部也號召青年參與，高呼「支持18歲公民權，台北挺青年」口號。

陳時中透過麥克風一一介紹陪同站路口的市議員及參選人們，並向民眾喊話說，在這裏拜託大家支持「民主前進挺18」，也有民眾好奇地搖下車窗一探究竟，或在對面大樓揮手致意。然而，上午出現一幕意外插曲，一名內湖居民不堪廣播聲音，從對面高樓探頭數度大罵「吵死了！」而麥克風手則頻頻致歉。