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海巡署派艦戒護國人「與日對峙10小時」　溫玉霞：比外交部有guts

▲新海研一號研究船在台灣東海遭日艦騷擾。（圖／翻攝自張競臉書）

▲新海研一號研究船在台灣東海遭日艦騷擾。（圖／翻攝自張競臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部海域遭日本海上保安廳艦艇騷擾，稱此海域為日本經濟海域；海巡署獲報派遣花蓮艦強往戒護，並主張該水域為我方專屬經濟海域，雙方互相廣播對峙，三艘船僵持10小時。對此，國民黨立委溫玉霞讚海巡署比外交部有guts（膽量），應該要好好鼓勵一下。

溫玉霞12日在立法院外交國防委員會就上述事件質詢海巡署副署長許靜芝。溫玉霞先問，當天還好海巡署跟日方對峙10小時，她感謝海巡弟兄們為國家、老百姓戒護，雖然沒正式發生摩擦，但這是宣示主權，請問這些人給予鼓勵、獎勵嗎？

許靜芝回應，已經請艦對分署在適當時機給執勤同仁適當獎勵。許也說，根據漁訓局規定，在漁民作業熱區裡，海巡署隨時派遣相關艦船體進行護漁任務，「漁民在哪裡，海巡在哪裡」。

溫玉霞隨後表示，這真的要鼓勵，「因為你們比外交部更有guts」，先前日本前防衛大臣岸信夫在跨黨派會議時有來台訪問，公開聲明釣魚台是日本的領土，結果外交部在座人員都「惦惦」。這次海巡署的動作，她真的非常佩服，相較之下，海巡署時真的有魄力，捍衛領土，應該要好好鼓勵一下。

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