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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

記者陶本和／台北報導

111年國慶大會落幕，根據收視率調查結果，有線電視新聞台轉播國慶典禮的收視率，以總統蔡英文發表國慶演說時居冠，而有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校緊追在後。不過，「橘色旋風」在網路方面人氣封王，吸引破百萬的觀眾欣賞其精湛演出，橘高校演出的影片在蔡總統及文化總會的社群平台上架後，更成為發燒影片。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

據有線電視新聞從業人士表示，國慶當天，各家新聞台大多全程轉播國慶典禮，依照11日出爐的收視率調查，有線電視各家新聞台播報期間，全民聚焦蔡總統的國慶演說，10：30分至10：55分的收視平均，是當天各家有線電視新聞台轉播期間的最高。

在表演節目部分，北一女樂儀隊、街舞與曉明女中跨界合作、以及雷虎小組衝場、三軍樂儀隊等，都有相當多觀眾關注。至於日本京都橘高校吹奏部，獲得台灣民眾好評，在上午11時前後橘高校登場期間，收視率緊追在總統演說之後，推算該時段同時有超過百萬台灣觀眾收看。

進一步從各家有線新聞台收視率輪廓分析，橘高校17分鐘的表演，每分鐘收視數字都呈現上升趨勢；而若以網路平台觀看部分，根據當日線上收看的即時統計，最高觀看人次為橘高校，第二則是緊接在橘高校後的台日友好國會議員遊行，第三則是街舞團體與曉明女中管樂隊的合作演出。

不過，由於國慶當天早上8點55分即開始轉播，瀏覽人數受隨觀眾起床時間影響，愈晚愈多人，第一波顯著提升三軍樂儀隊出場，第二波則是蔡英文講話及總統出場時的國慶禮讚，到橘高校登場時，達到瀏覽人數的最高點，且連續10多分鐘居高不下，衣尾效應也連帶讓前後的展演節目受到許多觀眾關注。

▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

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