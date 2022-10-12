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越南女網售快篩被逮...衣櫃一開堆滿藥　雇主傻眼：我家變藥房

▲▼越南西藥房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲越南女子於臉書販售快篩，警方循線上門逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫情高峰期間，一名越南女子阿嫻在臉書販售快篩試劑，警方循線追查到住處，拉開衣櫃，發現除了有7支已售出但未寄出的快篩，還有琳瑯滿目的待售藥品，讓雇主看傻了，不知家裡竟變成「越南西藥房」。阿嫻無辜表示，不知道在台灣不能私售快篩，警方偵訊後仍將她移送偵辦。

▲▼越南西藥房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阿嫻於網路販售快篩，標榜是越南最好用、準確度最高，吸引在台越南人按讚搶購。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年5月國內疫情持續升溫，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊網路巡邏，發現越南女子阿嫻在臉書販售快篩試劑，還標榜是越南最好用、準確度最高，吸引數百名在台越南人士按讚搶購。

專勤隊循線追查到阿嫻在台中的住處，現場除查獲最後1包已販售未寄出的7支快篩試劑外，還在櫃中發現琳瑯滿目的待售藥品，阿嫻的雇主在現場也看傻了眼，沒想到家裡竟變成「越南西藥房」。

▲▼越南西藥房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼阿嫻拉開衣櫃，警方赫然發現裡面有滿滿的待售藥品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼越南西藥房。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，阿嫻在4年前來台灣從事看護工作，今年見疫情升溫，想趁機大發疫情財，透過在越南經營西藥房的妹妹郵寄快篩，並在臉書上販售，並標榜是越南最好用、準確度最高，每支售價200元。第一批在今年5月非法集貨入境72支試劑，在短短4天就搶購一空，臉書貼文還持續吸引數百人按讚留言搶購，也接到不少預購訂單。

警方表示，後續除依法函送衛生機關裁罰，阿嫻也因違反「醫療器材管理法」遭移送高雄地檢署偵辦。近日檢察官偵查終結，因考量阿嫻認罪，予以緩起訴1年並當庭立悔過書。

▲▼越南西藥房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場有7支已販售未寄出的快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方強調，快篩試劑是第三級醫療器材，非取得醫療器材商執照不得販賣，亦不可透過通訊交易販售，違法者最高可處新臺幣100萬元罰鍰；如販售的快篩試劑未經我國專案核准更涉刑責，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣1000萬元以下罰金。

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