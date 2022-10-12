政院「王牌小編」墜台北橋溺斃　同地點2天前警方才救回失意男

記者陳以昇／新北報導

行政院社群「王牌小編」9日凌晨在台北橋失蹤，2天後在淡水河岸找到他遺體；而三重分局在7日深夜，曾在台北橋上驚險救回一名經濟困頓失意男子，當時警方出動9名警力，趁他不注意從欄杆外將他拉回。警方呼籲，傷害自己並非解決問題之道，請珍惜生命，莫因一時錯誤念頭，遺憾終生。

▲顏男站台北橋欄杆外。（圖／記者陳以昇翻攝）

有行政院王牌小編之稱的周家鴻（29歲），9日凌晨3時許向親友透露有不好的念頭，家屬趕緊到轄區三重派出所報案協尋，警方調閱監視器，發現周家鴻在台北橋上出現，徘徊許久後就不見蹤影，沒想到2日後，在淡水河岸旁找到他的遺體。

▼警方趁他不注意將他拉回橋面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重分局表示，早在7日同一地點就救回一位民眾；當天晚間11時許，接獲報案，指稱30歲顏姓男子雙腳跨坐台北橋上欄杆，相當危險，警方出動9名警力到場，先對他勸說「危險、快過來、家人很想你、不要做傻事」，但顏男絲毫不為所動，與警方堅持不下。

顏男向警方表示，近期諸事不順，經濟壓力讓他對於生活感到無力，就在他卸下緊張情緒時，警方趁隙衝過去將他拉離欄杆，順利化解危機；三重警分局長陳永昌呼籲，傷害自己並非解決問題之道，請珍惜生命，莫因一時錯誤念頭，遺憾終生，如不慎陷入負面情緒應尋求專業人士協助，適時紓壓，也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995