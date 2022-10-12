約小模拍火辣照「凍未條」！攝淫師強吻嫩唇　噁辯：她含我手指

▲陳姓攝影師約小模拍性感寫真，自己卻凍未條、強吻小模嘴巴，小模氣得提告，陳遭判拘役30日。（圖／翻攝pixabay網站）



記者蔡怡萍／高雄報導

陳姓攝影師從IG上看到一名小模長得頗有姿色，邀她拍攝性感寫真，小模以為工作上門前往赴約，陳男竟色心大起、趁近身指導動作時猛然強吻了小模嘴唇，小模驚嚇並氣憤報警。陳男辯稱「是她先含住我手指、只為她對我有好感」，但法院不採信，依性騷擾防治法判他拘役30日，可易科罰金。

這起事件起源於2021年10月2日，陳姓攝影師在IG上瀏覽到一名小模，他私訊問對方是否有意接平面拍攝，小模答應後，約在同月13日中午前往陳男位於高雄的攝影棚。

不料，拍攝工作進行了6小時後，陳男越拍越覺得小模漂亮、竟藉指導動作為由，在浴室內近身貼近，並趁小模不注意湊上前強吻了她嘴唇一下，小模頓時轉為憤怒，氣得直接離開並報警處理。

陳男向警方辯稱，當下有經過小模同意，才在浴室內掐她脖子並把手指放入她嘴巴，她也將他的手指含住、才以為她對自己有好感，就往前試圖親吻她，但強調對方有躲開，並沒有真的親到。

根據小模提出雙方對話截圖，警方認為並沒有陳男所說情節，法官表示陳男後續並未再強暴、脅迫，未達強制猥褻程度，但仍不尊重小模身體自主權與心理感受，陳雖試圖與小模和解、但未能達成共識，考量後依性騷擾防治法，處拘役30日，可易科罰金，仍可上訴。