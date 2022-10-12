陸9月新增信貸11兆　專家：實體經濟「融資需求」回暖

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國人民銀行11日發布的數據顯示，大陸9月貸款增加2.47兆（人民幣，下同，約新台幣11兆），按年增8108億元；社會融資規模增量為3.53兆，比上年同期多6245億元。分析人士認為，反映實體經濟融資需求回暖。

對於9月人民幣貸款增加2.47兆，民生銀行首席經濟學家溫彬向《上海證券報》表示，9月新增信貸大幅擴張，年增率和月增率均明顯多增，信貸結構顯著改善，「從金融數據可以看出，在穩增長政策持續加碼並加快落地的背景下，企業和居民部門信貸有效需求持續回升，寬信用進一步提速。」

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟表示，政策性開發性金融工具在支持國家重點基礎設施項目建設、通過穩投資以穩增長之余，也拉動了企業中長期貸款增長。

不過，龐溟認為，貸款的結構性問題仍未消除，需耐心等待居民中長期貸款修復，「居民端貸款增速總體還比較弱，特別是居民中長期貸款同比少增，意味著未來房地產融資政策還需要進一步提供支持。」

▲專家認為，大陸實體經濟融資需求回暖。（示意圖／CFP）

大陸9月社會融資規模增量為3.53兆，比上年同期多6245億元，高於市場預期的2.72兆。郵儲銀行研究員婁飛鵬表示，前三季度社融年增率提高，主要是由於新增人民幣貸款、政府債券融資按年大幅多增，以及信託貸款按年少減所致，這體現了金融對實體經濟支持力度加大。

婁飛鵬指出，與此同時，金融在支持基建投資、製造業投資過程中，貸款投放力度加大，尤其是對企業部門中長期貸款同比多增，導致新增人民幣貸款投放加大。

另外，大陸9月末M2餘額262.66兆，按年增長12.1%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高3.8個百分點。

對於M2增速延續快速回升，溫彬表示，這背後是市場流動性繼續保持合理充裕。一方面，增量政策持續發力下，信貸投放超預期放量，存款派生效應大幅提升；另一方面，9月財政支出力度較大和減稅降費推動財政存款向M2轉移，有助於市場流動性改善；此外，非標融資超季節性增長，也對M2形成支撐。