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大陸 大陸焦點 特派現場

陸七大銀行調降個人存款利率　幫助銀行降低負債成本

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

▲大陸國有六大銀行及招商銀行同步調降個人存款利率。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國有六大銀行（工行、農行、中行、建行、交通銀行和郵儲銀行）和招商銀行今（15）日集體下調人民幣存款掛牌利率。定期存款方面，降幅最大的是三年期整存整取利率，達到15個基點，其他期限整存整取利率下調10個基點；活期存款利率同樣出現下調，力度為5個基點，至0.25%。

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，這是繼今（2022）年4月以來銀行存款利率的又一次調降。今年4月，多家銀行2年期、3年期的定期存款年利率均下調10個基點。

招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，存款利率下調對銀行板塊構成實質性利好，也釋放息差不會繼續大幅單邊壓縮的信號，有利於穩定銀行盈利能力。此外，就穩住息差而言，多位銀行高管指出，要從資產端和負債端同時入手，在負債端關鍵是要控制和降低成本。

2022年上半年，大陸在政策利率下行、支持實體經濟背景下，銀行業息差繼續承壓，整體呈現下行趨勢，多家國有大行淨息差也出現不同程度下降。多家銀行提到，存款市場競爭激烈、負債端成本剛性是淨息差承壓的主要原因之一。

中信證券首席經濟學家明明表示，「降低存款利率對於銀行降低負債成本有明顯的幫助，實體經濟整體的融資成本有望下降。未來幾個月企業中長期貸款、居民信貸增速可能出現一定的回升。」

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