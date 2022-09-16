狂飆近3成！陸自「上合組織」進口額達2.9兆　能源增70%

▲中俄蒙三國會晤。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

由中國和俄羅斯主導的區域合作機制「上海合作組織」今（16）日舉行，上午中國海關總署發文稱，前8個月對上合組織其他成員國的進出口貿易按年增長26%，其中8月創下月度歷史新高，激增的項目則主要是能源、農產品。

據中國海關總署統計，今年前8個月，大陸對上合組織其他成員國進出口1.73兆元（人民幣，下同，約新台幣7.7兆元），按年增長26%，較同期外貿整體增速高15.9%，佔大陸外貿總值的6.3%，按年提升0.8%。

其中，出口為1.07兆元（約新台幣4.8兆元），按年增長25.4%；進口為6550.1億元（約新台幣2.9兆元），按年增長27%；8月當月進出口2567.9億元（約新台幣1.1兆元），創月度歷史新高，增長28.9%。

統計顯示，能源產品、農產品進口增長，前8個月自上合組織其他成員國進口原油、煤炭、天然氣合計1.17億噸，增加11.3%；價值3726億元，增長70.4%，佔大陸自其他成員國進口總值的56.9%，拉動自其他成員國進口整體增長29.8%。

另外，大陸機電產品、勞動密集產品出口快速增長。前8個月，大陸對其他成員國出口機電產品達5639.6億元（約新台幣2.51兆元），增長19.7%，拉動對其他成員國出口整體增長10.9%，其中電子零件、自動資料處理設備及零部件、電工器材增長亮眼。