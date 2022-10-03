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社會 社會焦點 保障人權

台中少年「這原因」被6人圍毆　半裸男棍棒狂抽...4同伴沒人幫

記者許權毅／台中報導

台中市南區傳出未成年聚眾鬥毆案！一名16歲游姓少年跟17歲許姓少年，疑似因為機車維修糾紛發生口角，竟在上（9）月13日0時許在南區正義街某公園內相約談判，游姓少年與4名友人前往，卻獨自遭許姓少年等6人圍毆，甚至有人拿出棍棒、三角錐重擊游男，事後游男向警方表示有到醫院包紮，卻遲遲拿不出驗傷單。而第三分局警方同日火速將11人帶回依法送辦。

▲▼台中傳出少年鬥毆案，原因竟是維修機車產生糾紛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼台中傳出少年鬥毆案，一名游姓少年遭6人圍毆，還有上裸男拿著棍棒狂打游姓少年，原因竟是維修機車產生糾紛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

近日在網路上流傳一段影片，一群看上去未成年的少年，在某處公園對其中一名少年拳打腳踢，力道之大讓少年不斷掩頭自保，甚至有一名上裸男拿出棍棒對其猛毆，還對其飆罵髒話，一旁錄影的少年還說「他蠻耐打的」。影片經第三分局警方證實，位處南區正義街某公園，事發時間就在9月13日0時許。

▲▼台中傳出少年鬥毆案，原因竟是維修機車產生糾紛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲游姓少年向警方表示，有到台中醫院包紮，卻拿不出驗傷單。（圖／翻攝社會事新聞影音）

第三分局表示，遭毆打的當事人為16歲游姓少年，疑似跟17歲許姓少年因機車維修產生糾紛，許認為游「說謊」，2派人馬便相約公園談判，未料游遭對方6人毆打，游的4名友人則站在旁未阻止。警方表示，當日獲報後前往該處，發現全數人員均馬上離開，同日追查後順利將涉案11人帶回，訊後依法聚眾鬥毆、傷害罪，分別移送少年法庭、台中地檢。

▲▼台中傳出少年鬥毆案，原因竟是維修機車產生糾紛。（圖／記者許權毅翻攝）

▲第三分局警方當日接獲通報後立刻前往，不料11人均已落跑離開。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，參與鬥毆的雙方共11人等，年紀約在15歲到19歲左右，其中游姓少年一方有一名39歲許女，與游的關係仍待警方調查釐清。

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