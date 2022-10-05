明星高中學生萬華火車站遭列車撞飛亡　生前臉書PO文曝光

▲就讀明星級高中的15歲少年落軌，生前在臉書貼文表示有壓力。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華火車站1日中午時分，傳出1名15歲少年落軌遭火車撞擊身亡，死者父親到場相當難過，但對於兒子為何落軌並不清楚；該名少年是某明星高中高一學生，落軌前在臉書上貼文「有壓力，無法克服」的類似言論，校方立刻召開緊急會議，並協助輔導同學。

警方調查，1日中午12時許，萬華火車站行車室通報鐵路警察局台北分局，407車次列車撞到人，警方派人前往察看，確認身分為15歲的簡姓少年，事後立刻通知葬儀社人員協助移置少年遺體，並由鑑識人員前往現場勘驗，同時調閱監視器釐清死因。

警方確認少年並無外力介入落軌，他的父親以及朋友聞訊前往了解狀況當場痛哭，但不明白兒子為何落軌身亡，認為兒子是意外落軌，事後在朋友陪同下製作完筆錄離去。

據了解，簡姓少年就讀北市1所明星高中1年級，在落軌前於臉書上貼文寫道「有壓力，無法克服」等言論，同學發現後立刻告知校方，未料悲劇仍然發生。

校方指出，少年平時在校表現並無異狀，與同學互動正常，並沒有不愉快的情形發生，且輔導老師以及導師也無發現少年有任何異狀，事發之後也立刻召開緊急會議，並連繫家屬協助後續處理事宜。

校方表示，除了協助家屬之外，也找來班級導師、科任老師以及輔導老師開會，在上班日對班級其他同學進行輔導，同時呼籲學生，如遇到問題，應該立刻反應告知家長或老師，以免憾事發生。

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