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咖啡廳廁所驚見「高解析錄影筆」！4小時偷拍3少年　淫男落網GG了

攝影,拍照（圖／取自免費圖庫pexels）

▲鄧男將錄影筆偷放在學校附近咖啡廳，偷拍到3名少年如廁畫面，被法院判刑1年2月，可緩刑2年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名鄧姓男子在花蓮某學校附近的咖啡廳廁所內，放置高解析錄影筆，偷拍男女如廁的私密影像，有受害少年發現異狀後趕緊報案，警方將鄧男追捕到案，發現共有3名未成年少年遭偷拍，法院審理時，鄧男表示歉意、並與受害人都達成和解。法官審理後，依拍攝少年猥褻行為之電子訊號罪，判鄧有期徒刑1年2月，緩刑2年，並提供100小時的義務勞務，全案還可上訴。

判決指出，鄧姓男子平時無業，常在花蓮市區閒晃，2021年8月29日上午，先在花蓮某學校旁的咖啡廳假意消費，隨後將攜帶的高解析度錄影筆開啟後，藏放在男女共用的廁所內，偷拍進出的使用者，直到被一名少年發現後通報店家並報警。

警方調閱監視影像，很快查出鄧男行跡鬼祟，持搜索票前往他的家中搜索，果然查獲另2支錄影筆2隻，並發現咖啡廳廁所共偷拍到3名未成年少年的如廁畫面，人贓俱獲，將鄧男移送地檢署。

法院審理時，鄧向法官辯稱，只是看到上廁所畫面，不足以引起性慾，但法官認為現今網路上有許多以「偷拍」為噱頭的影像或照片，可見足以引起常人之刺激與性慾。法官審酌鄧已與少年及其家屬、咖啡廳人員和解，依拍攝少年猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年2月，緩刑2年，期間付保護管束，並應向特定機關提供100小時義務勞務，沒收錄影筆、記憶卡，仍可上訴。

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