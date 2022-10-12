「相信台灣人跟烏克蘭人一樣」　美國眾議員：都勇於捍衛自由

▲美國眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，雙方就台美經貿關係、區域安全等議題交換意見。美國眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)表示，身為軍人也學習到一件事，就是必須要為共享價值站出來捍衛，相信跟烏克蘭人一樣，台灣人也勇於捍衛自由，他非常榮幸可以跟台灣肩並肩站在一起。

蔡英文致詞時表示，今年是第8個美國國會議員訪問團，特別是在中國8月軍演後到訪，讓她感受到美國國會對台灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。她說，在座的主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）前天剛參加國慶典禮，回顧歷史台灣人克服萬難，從威權走向民主，因此面對威權打壓台灣絕不屈服，會持續捍衛民主跟自由的價值。

蔡英文表示，這幾個月看到威權主義擴張，造成人民的痛苦，她則重申台灣願意跟美國與所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。

蔡英文指出，台灣和美國彼此是重要的經濟和安全夥伴，她感謝在座的美國國會議員，在國會提出各項倡議，展現出對台灣的堅定支持。她舉例，好比美國政府提供台灣疫苗，國會對台授權法案與友台議案等，都可以看到大家為台灣發聲，持續深化台美合作與支持台灣的國際參與。

莫頓致詞時，先向蔡英文分享，他今天早上寄給家裡一歲跟四歲的孩子，他在台灣的照片，孩子們都非常開心。他強調，這次訪團是跨黨派的，很多都是軍事背景，身為軍人他非常了解戰爭的可怕，了解和平是多可貴，大家也知道雷根總統說過，要和平要先強大自己。

莫頓表示，他們今天來到台灣希望強化台美的夥伴關係，而蔡英文展現非常強大的領導力，他感到非常感謝。他也說，期待之後同樣可以深化台美跟經濟夥伴關係，而要強化關係最重要的是意見跟想法交流，相信他們可以跟台灣學習到很多，也相信台灣也可以從美國學到一些東西。

莫頓說，美台關係就是建基於共享的價值，也就是民主、自由與法治，這些價值不是只有美國跟台灣，應該是全人類的普世價值。他說，這些價值是美國人、台灣人、烏克蘭人擁護的，甚至深信是中國人民所擁護的。

莫頓強調，身為軍人也學習到一件事，就是必須要為共享價值站出來捍衛，相信跟烏克蘭人一樣，台灣人也勇於捍衛自由，他非常榮幸可以跟台灣肩並肩站在一起。