山老鼠遇賊被偷125Kg扁柏　5移工林班地盜國寶樹...通通起訴

▲失聯外籍移工、台籍男子盜伐或竊取貴重木台灣扁柏連遭查獲，遭提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

阮姓男子等5名外籍移工涉嫌於6月間前往南投仁愛鄉國有林班地，盜伐貴重木材台灣扁柏超過400公斤，再運往彰化北斗鎮時遭查獲；曹姓男子則於7月間，同樣在仁愛鄉盜走其他山老鼠盜伐的125公斤扁柏木塊，也遭警方查獲移送法辦，南投地檢署檢察官偵結後分別予以提起公訴。

起訴書指出，阮男等5人為越南籍失聯或逾期外籍移工，於5月30日前往仁愛鄉台14甲線25公里處，由其中3人進入南投林管處埔里工作站轄管之埔里事業區134國有林班地，於6月3日將砍伐、鋸切之不詳數量貴重木扁柏運送至彰化縣北斗鎮據點。

阮男集團再於6月13日前往同一林班地，砍伐、鋸切貴重木扁柏，並於17日運載至北斗鎮據點，警方獲報持搜索票前往，當場扣得401.52公斤之貴重木扁柏、鏈鋸、背架、溯溪釘鞋等物證，檢察官訊後向法院聲請羈押4人獲准、1人責付南投專勤隊收容。

曹姓男子於7月4日駕車前往仁愛鄉能高越嶺古道屯原登山口搭載朋友，發現該處置有不明人士所盜伐的貴重木台灣扁柏4塊（共重125.65公斤），且無人看管，竟心生貪念竊取、搬運上車，卻隨即於行經仁愛鄉春陽村時被警方攔查，當場查獲這批竊自南投林管處管領之濁水溪事業區第30林班地的扁柏，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

南投地檢署指出，2案分別由檢察官簡汝珊、蘇厚仁指揮保七總隊刑警大隊、移民署台北市專勤隊、仁愛警分局，並結合南投林管處偵辦，偵結後認定阮男等5人均涉《森林法》第52條之「結夥2人以上於保安林內，為搬運贓物使用車輛竊取森林主產物貴重木」罪嫌，曹男涉犯《森林法》第52條之「為搬運贓物使用車輛，竊取森林主產物貴重木」罪嫌，將6人提起公訴。