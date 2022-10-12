快訊／開國門倒數、連假效應釀疫情高峰？　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/12）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。週三通常為一週當中病例數最高時間，國慶連假後確診是否出現連假效應，再創疫情高峰？另明天邊境解封，入境改採0+7檢疫，國門終於打開，後續疫情觀察與相關整備狀況，預期都將於記者會中說明。

根據指揮中心公布統計，這波BA.5疫情單日本土最高紀錄出現在10月5日，新增5萬4874例；而指揮中心預估疫情高峰會在10月中旬，高推估單日病例數恐達6萬。

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國內日前才結束國慶連假，今天（週三）通常又是一週當中病例最多的時間，有媒體提問，今天是否疫情高峰關鍵，案例是否突破6萬？薛瑞元回應，應該沒有超過6萬，但是否疫情高峰關鍵「有可能」，他也補充，當然不能說是哪一天，還是要看趨勢，但有可能是。

發言人莊人祥日前受訪時也表示，連假期間看診人數較少，若週二、週三病例無增加趨勢，才可以說是「高峰過去了」，連假效應也還要觀察。

莫德納次世代疫苗昨（11）日起放寬至18歲以上成人都可以接種，基層診所接種情況相當踴躍，莊人祥昨表示，雙價次世代疫苗到昨天止已接種44.9萬人，至於昨起開放18歲至49歲接種統計，彙整後於今日公布。

王必勝表示，要視接種踴躍程度進行加購；薛瑞元今日也回應，先前每天最高打到4萬，昨天開始開放18歲以上，今天還要看開放以後數據，初步評估目前準備應該是夠的。