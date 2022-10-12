開國門後！醫示警年底疫情「很混亂」　衛福部長：要有一定緊張度

記者洪巧藍／台北報導

明天邊境解封，入境改採0+7檢疫，視同將打開國門，有醫師認為年底疫情會「很混亂」，除了新冠肺炎，還有其他呼吸道病毒捲土重來，防疫不能鬆懈。衛福部長薛瑞元今（12）日受訪表示，「適度緊張是需要的」，因為有各種不同的呼吸道感染病毒、疾病會在冬天發生，還是要有一定緊張度。

▲薛瑞元接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

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立法院社福衛環委員會今日邀請衛生福利部就後疫情時代下醫療科技發展願景以及疫情期間秋冬流感防制因應作為等議題進行專題報告。

根據指揮中心公布統計，這波BA.5疫情單日本土最高紀錄出現在10月5日，新增5萬4874例；而指揮中心預估疫情高峰會在10月中旬，高推估單日病例數恐達6萬。

國內日前才結束國慶連假，今天（週三）通常又是一週當中病例最多的時間，有媒體提問，今天是否疫情高峰關鍵，案例是否突破6萬？薛瑞元回應，應該沒有超過6萬，但是否疫情高峰關鍵「有可能」，他也補充，當然不能說是哪一天，還是要看趨勢，但有可能是。

發言人莊人祥日前受訪時也表示，連假期間看診人數較少，若週二、週三病例無增加趨勢，才可以說是「高峰過去了」，連假效應也還要觀察。

至於秋冬是否呼吸道病毒會捲土重來？有醫師建議民眾還是要保持一定緊張感，防疫不能太鬆懈。薛瑞元坦言，適度緊張是需要的，因為有各種不同的呼吸道感染病毒、疾病會在冬天發生，還是要有一定緊張度。

莫德納次世代疫苗昨（11）日起放寬至18歲以上成人都可以接種，基層診所接種情況相當踴躍，準備疫苗是否充足？薛瑞元回應，先前每天最高打到4萬，昨天開始開放18歲以上，今天還要看開放以後數據，初步評估目前準備應該是夠的。