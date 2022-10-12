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陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝光

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

根據《美麗島電子報》台北市長民調，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中和無黨籍的黃珊珊，三人支持度差距不超過2個百分比，但進一步分析「若陳時中被棄保」會怎麼投，結果顯示黃珊珊支持度有42.7%、蔣萬安32.9％，陳時中則僅6.3％。

《美麗島電子報》昨（11）日公布台北市長選舉最新民調，結果為蔣萬安29.6％、黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，該民調也進一步詢問受訪者，若台北市發生棄保，「在投票前一天，您發現只有黃珊珊和蔣萬安可能當選，那會投票給誰？」

結果顯示，該情況下黃珊珊的支持度飆到42.7％，蔣萬安則是32.9％，另陳時中變成6.3％、童文熏0.1％，其他8名參選人則未被受訪者提及，另有11.5%選民表示會投出廢票或不投票，6.5%選民未明確回答。

該民調也問，「在投票前一天，您發現只有陳時中和蔣萬安有可能當選，那會投票給誰？」該情況下支持度則變成蔣萬安48.2％、陳時中34.5％、黃珊珊4.4％、童文熏0.1％，另8名參選人未被受訪者提及，8.5%選民表示會不投票或投廢票，4.4%選民未明確回答。

若是「在投票前一天，您發現只有陳時中和黃珊珊有可能當選，那會投票給誰？」結果顯示黃珊珊有53.6％、陳時中28.0％、蔣萬安3.8％、童文熏0.2％，另8名參選人未被受訪者提及，9.2％選民表示將不投票或投廢票，5.1%選民未明確回答。

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快訊／「王牌小編」周家鴻輕生　行政院證實：蘇院長感謝他的付出

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