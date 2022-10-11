　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賴香伶支持環保局企業工會訴求　加碼I-Voting公開遴選環保局長

▲賴香伶加碼I-Voting公開遴選環保局長

▲賴香伶支持環保局企業工會訴求，加碼I-Voting公開遴選環保局長。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶11日與桃園市環保局企業工會多位幹部會談，除了贊同工會提出的六項訴求外，賴香伶更主動承諾第七項訴求：制度改革調整，環保局長專業任用，採I-Voting公開遴選；請工會將來共同參與環保局長的遴選，為桃園市找出沒有包袱、能與民溝通、又能大刀闊斧改革的環保局長。

賴香伶表示，桃園的垃圾處理一直是讓市民最不滿意的問題之一，環保局工會幹部所提出的六項訴求，除了爭取清潔隊員的待遇、福利外，更涉及組織編制、預算員額、內部管理，乃至清運工作流程等等相互牽連的各面向問題。

▲賴香伶加碼I-Voting公開遴選環保局長

因此，對企業工會所提出的各項制度改革主張，賴香伶除了承諾大力支持之外，更指出這些制度的重大改革，不僅需要市長層級的政策支持，還需要一個沒有包袱、頂得住壓力，願意與民眾溝通的環保局長來貫徹執行。

賴香伶說，桃園市民對為這個城市盡心付出的清潔隊員是心懷感謝的，我們不期待一天能夠改變這個城市，但若我們什麼都不做，這個城市是不會自動變好的。感謝工會幹部指出的種種問題，不僅承諾工會提出的訴求，要將充足的人力、資源、組織、流程提供給第一線的人員。

環保局企業工會理事長賴啟仁等多位代表表示，接下來也會逐一拜訪其他市長參選人，尋求對工會的重視。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
「王牌小編」周家鴻陳屍淡水河岸！行政院證實了
辛酸！低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女
直擊日本解封首日！「入境流程攻略」曝光　必填3文件加速通關
B群什麼時候吃？營養師一圖秒解　「3種人晚上吞」睡超好
「強效殺菌藥水」誤當眼藥水　狄志為慘叫送急診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴香伶支持環保局企業工會訴求　加碼I-Voting公開遴選環保局長

改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

賴香伶支持環保局企業工會訴求　加碼I-Voting公開遴選環保局長

改名熱蘭遮「堡」　李伯利：文化部你麻卡正經A

新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

許淑華暫保逢甲碩士學位　蔡培慧：內容相同20%仍屬標準抄襲

世界華人工商協會拜會市府　黃偉哲熱情接待：樂見國際城市締盟

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

Alpine極輕量雙門跑車登場！空力套件全是碳纖維　瘦身34kg跑更快

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲：誰做最多大家心裡有數

《歧路旅人》手遊續作將有中文版　10月下旬開限量封測

俄外長稱：美國「事實上已經參戰」　願與西方對話

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

快訊／八德車庫深夜起火「橘光沖天」竄濃煙！警消急到場灌救

快訊／「王牌小編」周家鴻輕生　行政院證實：蘇院長感謝他的付出

猿獅18保送破本季紀錄　曾總談7局隱形失誤：不該發生

少時秀英剪短髮後絕美造型連發！　深V禮服、連身褲裝全都美翻

新北男身中10刀「血流乾」慘死家中　生前疑遭拖行痛苦掙扎

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

韓國瑜噴金句「陳其邁連任沒人看」

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

男持刀搶超商追路人　警圍捕　

他看韓國瑜還在提「愛情摩天輪」笑了

韓國瑜復出了！高雄同台柯志恩

男持刀闖超商！制伏過程曝光

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

國旗屋國慶升旗　賴香伶：國家認同文化

游智彬懸賞10萬　鄭文燦論文槍手

韓國瑜現身力挺許采蓁　部署警力曝光

台南塑膠回收廠大火奇美餐車到場

改名熱蘭遮「堡」文化部你麻卡正經A

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

更多熱門

相關新聞

蘇致榮掃街拜票：不讓韓粉再霸凌高雄

蘇致榮掃街拜票：不讓韓粉再霸凌高雄

隨著選戰進入關鍵時刻，台灣基進前立委陳柏惟、鳳山區在地的許智傑委員11日下午特別陪同爭取服務選民機會的高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮，還有兩位現任議員陳慧文、黃捷到鳳西黃昏市場掃街拜票，現場的攤販、民眾都相當熱情，而幾位候選人也期盼鄉親可以繼續支持，「讓鳳山的關鍵監督力量可以全上」。

陳時中：有安倍晉三做靠山　日本贈420萬劑疫苗給台灣

陳時中：有安倍晉三做靠山　日本贈420萬劑疫苗給台灣

有策略？藍黨團「觀賽」蔣萬安質詢　他評這點讓蘇貞昌不開火

有策略？藍黨團「觀賽」蔣萬安質詢　他評這點讓蘇貞昌不開火

史書華列10點澄清　回嗆網軍：雜魚

史書華列10點澄清　回嗆網軍：雜魚

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長民眾黨賴香伶環保局

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面