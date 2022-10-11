鳳山大砲合體女神掃街「3Q也現身」　蘇致榮：不讓韓粉再霸凌高雄

▲高雄市民進黨鳳山參選人蘇致榮跟無黨籍的黃捷一同拜票，陳柏惟現身力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著選戰進入關鍵時刻，台灣基進前立委陳柏惟、民進黨立委許智傑11日下午陪同高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮，還有2位現任議員陳慧文、黃捷到鳳山的鳳西黃昏市場掃街拜票，現場攤販、民眾相當熱情，而幾位候選人也期盼鄉親可以繼續支持，「讓鳳山的關鍵監督力量可以全上」。

蘇致榮接下老議員蘇炎城為民服務的棒子，代表民進黨參選鳳山區議員，期待成為民進黨在議會過半的關鍵力量。具有體育與勞權專業的蘇致榮表示，他投入議員的選舉，最重要的就是要為體育界與勞工兄弟姊妹發聲，未來若順利進入市議會，一定會替高雄運動產業與勞工權益打拼。秉持著體育人永不放棄的精神，希望可以持續奮戰，順利進去高雄市議會。

▲高雄市民進黨鳳山參選人蘇致榮（白衣）到市場拜票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於逼近選舉關鍵時期，加上前高雄市長韓國瑜回歸逆襲、再次喊出「愛情摩天輪」口號。蘇致榮指出，他感到非常的憂心，絕對不讓高雄又回到過去被「韓粉」霸凌的窘境，希望可以守護高雄，堅持自己從政以來的初衷，持續努力把鄉親的請託做到最好。

選戰剩下46天，蘇致榮也把握機會，從早到晚與鄉親面對面傾聽聲音，除了平常自己站路口、參加活動、與鄉親座談外，他也說：「今天許智傑委員、陳柏惟前立委陪同我們幾位『鳳山在地戰將』一起掃市場，希望讓鄉親更有印象，也盡力爭取服務的機會，從現在到選舉前每天都很關鍵。蘇致榮強調，我也會繼續努力，把握與每一位鳳山鄉親請託的機會，握遍每一雙手，希望可以爭取鳳山鄉親的支持，力拼議會過半」。