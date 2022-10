金正恩核戰術軍演被抓包！　赫見舊照疑「照騙」

▲北韓領導人金正恩視察飛彈試射。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合外電報導

北韓官媒日前公開領導人金正恩親自領導核戰術演練,但南韓軍方11日踢爆,在官媒發佈的戰術核部隊訓練照片中,摻雜過去公開發布過的照片,明顯與當天無關。

《韓聯社》報導,北韓10日透過《勞動新聞》等官媒發佈戰術核部隊進行的系列軍演照片,當中有飛彈打擊東部海域無人島上標靶的照片,南韓軍方對比後認為照片與北韓今年1月發布的一張圖片是相同的。

北韓官媒指金正恩領導進行的核作戰訓練為期14天,自上月25日至本月9日進行,目的是驗證國家戰爭威懾力和核反擊能力。

▲北韓一張照片疑似被用在2場不同的軍事訓練成果展現。(圖/翻攝推特)

不過南韓軍方研判,北韓上月25日在「西北部一座水庫的水中發射場」實施的彈道飛彈試射所發佈的一張照片。軍方指出北韓當時發射的飛彈射程為600公里,因為飛彈從平安北道泰川發射,東部海域上的標靶距離只有400公里,因此打擊目標不可能是東部海域的島嶼。

