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日本睽違2年半全面開放！　外國旅客「興奮擠爆機場」畫面曝　

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本解封當日，大批外籍旅客擠爆機場。下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府11日正式解除入境限制，開放自由行與免簽證觀光，除了入境時有症狀者須接受檢測外，相關規定時隔2年半終於回到疫情前的狀態。而在解封首日就有大批國外旅客蜂擁而至，擠爆機場，入境大廳更是滿滿人潮。不僅如此，日本當局也啟動「全國旅行支援」，希望能同時促進國內外觀光成長。

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

根據《讀賣新聞》報導，日本當局全面放寬入境限制，在提供3劑疫苗證明或是72小時內陰性證明的前提下，廢除單日入境人數上限、開放個人自由行、重新實施68個國家與地區旅客的免簽證等規定。目前已經開放國際線航班的羽田機場、成田機場、關西機場以及福岡機場等，也在解封當天出現大量人潮。

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

日本目前仍在持續擴大新冠疫苗的認可清單，目前已開放輝瑞、莫德納、AZ、嬌生、Novavax、Bharat Biotech、COVOVAX、Covishield、科興、國藥以及康希諾等共11款。儘管高端尚未被認可，但施打高端的民眾只要「4劑內有3劑符合日本規定」依然能免PCR入境日本。

根據日本政府統計，2019年的訪日外國觀光客共3188萬人，但是受到疫情影響，近3年大幅減少，而9月宣布放寬入境限制後，訂購日本機票的外國旅客大增。全日空表示，2022年12月到2023年1月的訂票人數是宣布放寬前的5倍。

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