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花蓮震災補助出爐！死亡發放500萬　建築受損補助每戶最高18萬6

▲▼花蓮縣政府邀集玉里鎮、富里鄉震災輕微災損戶就各項補助召開說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府邀集玉里鎮、富里鄉震災輕微災損戶就各項補助召開說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府11日針對0918震災重建辦理權益說明會，由秘書長饒忠主持，社會處長陳加富、建設處副處長張志豪、玉里鎮代理處長江東成及富里鄉長陳榮聰陪同列席說明，邀集玉里鎮、富里鄉住宅判定為家中毀損，但不需張貼危險標誌的民眾，共計戶數為422戶，重點說明建物評估及後續處理流程，維護鄉親的權益。

▲▼花蓮縣政府邀集玉里鎮、富里鄉震災輕微災損戶就各項補助召開說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

秘書長饒忠表示，感謝台積電及慈濟基金會目前已著手協助受災戶進行重建的工程，而花蓮縣政府為協助0918因意外造成建築物損傷之一般住家（非營業場所），且無安全疑慮者辦理修繕，補助發放對象為0918震災重災區(玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉)一般住家之建築物主體（須提供税籍證明或門牌）、雜項工作物或其設備有毀損（傷）者，發放修繕項目救助金最高可補助至3萬元，每戶最多補助至18萬6千元，若鄉親可自行修繕或委由相關工程廠商進行修繕，可檢具相關修繕費用收據進行申請，縣府將盡全力協助受災戶渡過震災難關。

▲▼花蓮縣政府邀集玉里鎮、富里鄉震災輕微災損戶就各項補助召開說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處長陳加富說明指出，花蓮縣政府針對0918地震災害發放死亡、受傷之民眾慰問金，解決其面臨生活變故之困境，其中死亡慰問金包括國內人士每人發放新台幣五百萬元（各項慰問金內含中央與地方政府發放之死亡救助及慰問金）；受傷慰問金包括重度傷害者發放新台幣20萬元、中度傷害者發放新台幣3萬元、輕度傷害者發放5千元等，應檢具診斷證明、病歷影本及摘要，由花蓮縣衛生局認定，申請期限自災害發生日起至112年3月17日止。

▲▼花蓮縣政府邀集玉里鎮、富里鄉震災輕微災損戶就各項補助召開說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府0918震災財產損失汽（機）車補助實施，建設處副處長也說明，其中汽車分為報廢車輛殘值未達10萬元者，定額補助10萬元，殘值超過10萬元者，依殘值補助；以及部分毀損車輛補助維修費（上限10萬元）。另外，機車的部分可分為報廢車輛定額補助2萬元；以及部分毀損車輛補助旅修費（上限2萬元）。

縣府也請受災戶填寫花蓮縣0918震災財產損失查報表，調查鄉親家中毀損狀況，以利縣府和公益單位及時提供協助。

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