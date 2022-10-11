新北水流屍是「政院王牌小編」周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚　最後通話曝

▲周家鴻（右）。（圖／資料照）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市五股區一號越堤道旁11日11時20分許驚現一名男性屍體，死者僅僅穿內褲趴於岸上。經查，死者就是有「王牌小編」之稱的蘇貞昌心腹、行政院幕僚周家鴻。警方初步檢視並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑，目前已通知家屬確認身分並製作筆錄。

周家鴻在今年10月9日03時許由三重分局三重派出所通報紀錄之失蹤人口，疑似有感情困擾，11日11時20分許在淡水河岸旁被民眾發現，但已無生命跡象。警方獲報後到場立即封鎖現場，後續相關資料製作完畢後將依規定報請新北地檢署相驗。

▲新北市五股區一號越堤道旁出現水流屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

周家鴻今年29歲，在行政院擔任小編，過去曾被媒體踢爆在公務時間於立法院製作網軍圖卡，引發政壇熱議，國民黨更痛批是「網軍國家隊」。據悉，周家鴻9日凌晨三點曾打電話給朋友透露心情不好，掛斷後回撥，就斷線，朋友隨即到三重所報案，沒想到還是發生憾事。

新北地檢署表示，蘆洲警分局今天下午有報請相驗一名同樣姓名的死者，死亡原因沒有外力介入，目前遺體已發還家屬，其餘涉及個人隱私不方便透露。

周家鴻2018年擔任蘇貞昌競選辦公室幕僚時曾透露，自己平常鬼點子就多、找不到地方發揮，「長官就跟我們說，你現在就是免死金牌，想做什麼就做什麼。」有了長官給的免死金牌，他也大膽玩創意，「長官說不要太誇張就好啦，當然也不會太誇張，就盡量去做、沒什麼限制。」

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