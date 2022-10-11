為高端互槓！蘇貞昌喊疫苗是戰略物資　蔣萬安數次打斷：給國人交代！

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委蔣萬安11日質詢時批評，高端疫苗未獲WHO認可、去日本要自費3500元做PCR、看不到高端第三期實驗報告，政府應給國人交代。對此，行政院長蘇貞昌回應，疫苗是戰略物資，則被蔣萬安數次打斷，直到蘇表示「兩年前你也一再呼籲」，蔣則略帶情緒高喊，自己當然挺國產疫苗，但不是投機進行股價炒作的，「院長，清楚地給國人交代！」

蔣萬安質詢時表示，今天日本開放自由行，但並不認可高端疫苗，接種高端的民眾赴日還要自費3500元做PCR，2021年5月指揮中心還採購了500萬劑。蔣表示，高端通過EUA時曾引發專家質疑，究竟高端有無辦法得到國際認證？透過免疫橋接能取代第三期完整實驗？有沒有保護力？如今看來當時的質疑都已驗證。

除疫苗成效外，蔣萬安表示，高端過去不斷釋出訊息，造成股價波動，金管會也為此移送9次，政府應該對外說清楚，高端何時可以取得國際認證、什麼時候金管會可以完整說明高端股價波動，遊日不用花錢PCR？

蘇貞昌答詢則說，疫苗是戰略物資。話還沒說完，蔣萬安再問，政府是否還要持續採購高端？蘇貞昌回應，疫苗是戰略物資，國家自己生產疫苗，就最能保護國人健康，兩年前你也一再呼籲。蔣萬安聞言打斷，並表示，他當然挺國產疫苗，但不是投機進行股價炒作。在麥克風關掉後，蔣萬安仍高喊，「院長，清楚地給國人交代！」

蔣萬安會後受訪時則表示，蘇貞昌並未正面回答問題，包含：高端什麼時候可以得到認證、何時遊日可以讓民眾免做PCR、金管會何時要公佈調查報告，這些都是國人要知道的，而不是船過水無痕，當時花納稅人的錢採購疫苗，現在有很多數字要被銷毀。