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總獎金52萬　迎接兔年第17屆桃園全國春聯書法比賽10／17起徵件

▲迎接兔年，第17屆桃園全國春聯書法比賽10/17日起徵件。（圖／桃美館提供）

▲迎接兔年，第17屆桃園全國春聯書法比賽10/17日起徵件。（圖／桃美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館（簡稱桃美館）為推廣書法藝術，宏揚及傳承書法藝術文化，亦迎接112年癸卯新春節慶，舉辦「藝兔迎新：第17屆桃園全國春聯書法比賽」。初賽徵件自10月17日上午10時起至11月30日下午5時止。

初賽入選者將於112年1月8日進行決賽。比賽總獎金高達52萬元，大專組、社會組、長青組最高獎金新臺幣3萬元。歡迎全國民眾報名參賽，用藝術烘托「年味」，體驗書法的樂趣。

桃美館表示，春聯是書法藝術深入日常生活，同時呈現「儀式感」的最佳代表。春聯書法既是傳統技藝的展現，又有年節除舊佈新、追尋新生的意涵，因此本屆比賽希望能透過各方書法好手同台競藝，共同以藝術傳達對新一年的祈願。

初賽徵件採全線上報名，報名組別有國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及創意春聯組。報名者可至桃美館官網上傳作品資料。長青組可請親友協助處理線上資料填報。初賽經評審評選之後，預計於111年12月底前公告決賽名單，並於112年1月8日在桃園市立大園國際高中體育館舉行決賽。

比賽辦法請上桃美館官方網站「第17屆桃園全國春聯書法比賽」下載並詳閱比賽簡章。歡迎大家踴躍投件！

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