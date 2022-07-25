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招募新北味！「新北嚴選」特色商品、美食名店徵件至8／10

▲特色特色商品與美食名店雙箭齊發，「新北嚴選」徵件至8/10。（圖／新北市政府提供）

▲「2022新北特色商品暨美食名店徵選活動」報名開跑。（圖／新北市政府提供；以下同）

地方中心／綜合報導

新北市首創「新北嚴選」，建立專屬的新北品牌，預計分別嚴選30家特色商品以及美食名店，推廣在地優質好物及店家，吸引民眾購買，以實際的消費力復甦疫後庶民經濟，即日起至8月10日開放報名。

▲特色特色商品與美食名店雙箭齊發，「新北嚴選」徵件至8/10。（圖／新北市政府提供）

▲「新北嚴選」強調與在地產業的鏈結，彰顯新北特色。

經發局長何怡明表示，新北市共有29個行政區，「新北嚴選」強調與在地產業的鏈結，以一區一特色為核心，匯聚各轄區代表性特色商品，彰顯新北特色。經發局自109年輔導青春山海線業者結合在地食材，新北業者在疫情期間仍展現強大的韌性，持續推出創新商品，例如三芝櫻花酒、萬里香辣蟹肉干、八里魩仔魚爆米花等創新商品，每一支產品都極具在地性，引起消費者搶購，訂單累計已破數百萬元。今年特別推出「新北嚴選」，持續運用新北在地特色、在地食材，帶給大家專屬的「新北味」。

▲特色特色商品與美食名店雙箭齊發，「新北嚴選」徵件至8/10。（圖／新北市政府提供）

▲「新北特色商品」集結新北美食、好物、好店。

「新北嚴選」徵選「新北特色商品」，包含適合做為伴手禮的「美味好禮」、具當地口碑以及獨特地方風味佳餚，便於郵寄的「風味美食」、饒富創意工藝或生活商品的「文創工藝」三大類別，集結新北美食、好物、好店；此外，為帶動新北美食產業發展、提升美食國際視野，推出第一屆「新北美食名店評選」，除了嚴選在地台菜，也將招募具有異國特色的新住民異國料理餐飲名店，讓新北市成為美食饗宴之都。

▲特色特色商品與美食名店雙箭齊發，「新北嚴選」徵件至8/10。（圖／新北市政府提供）

▲「新北嚴選」也推出第一屆「新北美食名店評選」。

今年度新北特色商品分為「美味好禮」、「風味美食」、「文創工藝」三大類別，透過8月15日專家初審、8月16日至8月28日民眾票選兩階段徵選，共徵選出30件獲獎商品；新北美食名店，則分為「幸福台灣味：新北特色餐飲」與「新住民家鄉味：異國美食餐飲」兩類別，透過8月16日至8月28日網路票選(初審)、9月1日至9月20日專家到店試吃評審(複選)、9月23日決審會議三階段徵選，徵選出30家美食名店。獲獎商品及店家，可優先享有媒體行銷宣傳爭取曝光的機會，亦將獲頒獎勵金3,000元。

▲特色特色商品與美食名店雙箭齊發，「新北嚴選」徵件至8/10。（圖／新北市政府提供）

▲獲獎商品及店家，可優先享有媒體行銷宣傳爭取曝光的機會。

「2022新北特色商品暨美食名店徵選活動」可透過電子郵件或郵寄報名。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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