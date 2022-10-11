路邊相遇「這件事」沒做好！　深圳交叉感染致20人染疫

▲深圳流調專家分析近期疫情爆發共同點，未正確配戴口罩成關鍵。（圖／翻攝深圳特區報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期各地疫情再起，具超強傳播力的變種病毒BA.5.1.7和再進化版的BF.7迅速在不同省市出現染疫者。對此，深圳流調專家透過監視器畫面比對分析，在尋找染疫者足跡和傳播來源時，發現一個現象，就是「戶外隔空傳播」，而染疫者的共同點則是，「口罩沒戴好」。

根據《深圳特區報》列出的案例顯示，10月8日18時，病例A與病例B在福田區的路邊相遇，二人均未戴口罩，導致交叉感染。病例B於10日確診，病例A引發的後續關聯感染個案，已超20例。

另一起案例發生在深圳福田區某生活超市門口，確診病例A路過時，朝路邊的垃圾桶吐了口痰，病例B和兩名好友1分鐘後到該超市買菜，並在距離垃圾桶一公尺左右的位置停留約1分鐘，病例B雖然戴了口罩，但整個鼻子都裸露在外，病例A及病例B兩人先後確診。

廣東韶關也發生類似案例，一名染疫者未佩戴口罩步行至公共場合並隨地吐痰，導致路過的數名市民被傳染，而這名感染者體內的高度傳播力變種病毒BF.7在韶關市社會面造成重大傳播風險。

對此，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲提醒，戴口罩時，鼻翼兩側尤其要捏緊，否則氣溶膠很容易乘虛而入，「如果鼻翼兩側沒有很好貼合面部，這時去做核酸，假如前面是一個陽性感染者，他在測的時候把口罩去掉，就會有病毒形成氣溶膠，就有可能吸入病毒。」