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大陸 大陸焦點 特派現場

他託朋友幫買大樂透「中5600萬大獎」！最後撕破臉告上法院

▲24歲的狄恩（Dean Weymes）買樂透Set For Life，意外中了360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲柯男委託友人郭男幫忙買彩券，結果中了大樂透一等獎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

委託人購買的彩券如果中獎了，獎金該怎麼分？福建廈門的柯姓男子2022年5月與郭姓男子相識，雙方互換聯絡方式。柯男5月14日委託郭男幫忙買大樂透，數字開出來後，中了1,264萬元（人民幣，下同，約新台幣5,619萬元），平分後可得48萬餘元（約新台幣213萬元），沒想到事後郭男將柯男告上法院，要求歸還獎金，2人本來是朋友，卻為了獎金對簿公堂，最終撕破臉。

綜合陸媒報導，柯男2022年5月初與郭男認識，2人互換了聯繫方式後，隔天柯男邀請郭男、其餘朋友共5人，一起創立群組，而郭男與其他友人又分別加入購買彩券的群組，柯男平時則透過5人聯繫的群組，請託郭男、友人幫忙購買彩券。

柯男5月14日再度在5人群組傳訊，拜託郭男幫忙買大樂透，而郭男也立即向彩券購買群組發出購買彩券的請求，並支付客服人員相應款項。

▲▼ 大樂透。（圖／免費圖庫pixabay）

▲柯男拿到獎金後十分開心，豈料郭男一狀告上法院，認為獎金應該歸他。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

當天開獎結果出爐，購買的彩券中了大樂透一等獎，獎金共為1,264萬元（約新台幣5,619萬元）。柯男出資的比例為5％左右，扣除個人所得稅，共可分得48萬餘元（約新台幣213萬元）。

而柯男也在當天將購買彩券的款項轉帳給郭男，郭男也立即收下。豈料郭男事後愈想愈不對勁，以柯男沒有提前支付彩券款項、彩券是自己購買的為由，將人告上法院，要求柯男支付他48萬餘元（約新台幣213萬元）的中獎金額。

海滄法院審理後認為，在此次案件發生前，柯男已多次透過通訊軟體，拜託郭男幫忙買彩券，郭男也已幫忙購買數次，因此應該相當清楚，柯男此次委託代購彩券，與之前的意思完全一樣，是要求代為購買，而不是提供訊息，讓郭男自己購買。

海滄法院認定，郭男買完彩券後，收取了柯男支付的彩券款項，雙方形成了委託關係，郭男作為受託人，應遵守誠實、誠信的原則，依照委託內容來處理相關事宜，至於處理委託任務而取得的收益，理應屬於柯男，因此判郭男敗訴。

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