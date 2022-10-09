獨／全聯萬聖節變裝「萬元獎金飛了」　去年參賽「今年才知奪冠」





▲莊依庭去年幫女兒報名全聯萬聖節變裝比賽，去年參賽，今年才知奪冠。（圖／莊依庭提供）

記者楊惠琪／台北報導

又到了讓家長聞之色變的萬聖節變裝時節，但有一名住在台中大甲的媽媽，去年費盡心思、且毫不忌諱的把女兒裝扮成放在死者靈位前的「金童玉女」，報名參加全聯「萬聖果果節創意造型賽」，直到最近看到全聯今年的競賽DM，刊了去年冠軍作品，才驚覺拿了冠軍，但事隔一年，萬元獎金也飛了。

住在台中大甲的莊依庭接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，去年參賽為了爭取佳績，決定走中國靈異風，以接引死者前往西方極樂世界的「金童玉女」為題材，符合萬聖節扮鬼嚇人的精髓，於是說服3歲女兒，讓媽媽在她臉上「盡情作畫」，她從網路上找「金童玉女」照片，依樣畫葫蘆，拍定裝照時，還要女兒裝生氣樣，營造鬼魅氣氛。

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「然後比悲傷更悲傷的故事就來了」，莊依庭說，比完賽之後，就忘了這件事，也忽略比賽結果是以電子郵件通知，直到最近在全聯門市看到今年的活動ＤＭ，發現女兒去年的得獎照片，竟成為今年的活動代言照片，「趕緊回家收信，才看到一年前的得獎通知」，去電客服詢問，因已過領獎期限，萬元獎金當然就沒了。

▲莊依庭去年參賽的得獎照片，成為全聯今年競賽的代言照片。（圖／翻攝全聯網頁）

不過，莊依庭說，雖然萬元獎金飛了，但得獎就是一種肯定，打算好好珍藏今年的競賽ＤＭ，因為上面有女兒的得獎照片，而且有了「去年冠軍」的加持，對於自己裝扮的「手藝」深具信心，打算今年捲土重來，再度參賽，至於今年裝扮的主題，堅持保密，只強調絕對會有「冠軍水準」。

全聯得知莊依庭的「悲慘故事」後回應，去年有透過電子郵件及電話通知，但仍無法聯繫上冠軍得主，雖然過了期限無法領到獎金，但會準備一份小禮物送給得獎者，也歡迎小女孩今年繼續參賽。此外，今年萬聖節創意造型賽自即日起至10月31日登場，得獎通知除了以電子郵件、電話通知外，會再透過簡訊方式提醒得獎者，也呼籲有參賽家長留意，避免錯過領獎時間。





▲莊依庭為爭取佳績，走中國靈異風，以接引死者前往西方極樂世界的「金童玉女」為題材，成功奪冠。（圖／莊依庭提供）